外交部證實福岡賀電是真的　吳釗燮：沒有任何嚴重疏失

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣駐大阪辦事處福岡分處4日公布日本首相安倍晉三的賀電，但卻遭到日方否認。對此，外交部22日公開該賀電是來自「安倍晉三眾議員地方事務所」，證實為地方性賀電。外交部長吳釗燮23日受訪時表示，「賀電是真的，是來自地方服務處」，但有關賀電處理過程可能有些不夠謹慎的部分，已經口頭告誡福岡辦事處，整件事情處理已經告一段落。

針對福岡賀電事件，外交部發言人歐江安22日回應，已經審查完福岡辦事處的書面報告，同時呈報給行政院。她說明，外交部了解到電報屬於真實文件，來自「安倍晉三眾議員地方事務所」，是為地方性賀電。

吳釗燮23日於立法院受訪時強調，「賀電是真的，是來自地方服務處」，在這部分沒有任何疑問。不過他說，在賀電的處理過程中可能有些不夠嚴謹的部分，外交部已經口頭告誡福岡辦事處，整件事情的處理已經告一段落。

吳釗燮說明，因為整件事沒有任何嚴重疏失，也沒有造成嚴重的外交後果，但處理過程的確不夠嚴謹，所以用口頭告誡。

不過外界也好奇賀電曝光後之日方反應，吳釗燮則說「日方只是告訴我們他們可能也會被媒體問到，如果被問到會說並非從首相官邸所發出」，而對方也的確這樣對外說明，這與我方取得的管道並沒有矛盾之處。

至於日方是否允許我方單方面確認？吳釗燮則回應，我們的處理過程日方也非常清楚，這部分應該沒有問題。

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