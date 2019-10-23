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台南南化龍虎寺神威顯赫　玉警3日內破案尋回被竊神像

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▲台南市玉井分局破獲著名景點南化區「龍虎寺」內，有300年歷史的「林府大使」暨「虎爺」2尊神像遭竊案，尋回2尊神像。

▲台南市玉井分局破獲著名景點南化區「龍虎寺」內，有300年歷史的「林府大使」暨「虎爺」2尊神像遭竊案，尋回2尊神像。

記者林悅／台南報導

台南市玉井分局南化所，10月20日下午17時許，接獲民眾報案，指稱台南市著名景點南化區「龍虎寺」內，有300年歷史的「林府大使」暨「虎爺」2尊神像遭竊，警方立即全力偵辦，在神明保佑下，警方在3日內即破案，緝獲竊嫌陳姓兄弟，尋回2尊神像。

玉井分局長楊青垂獲悉一竊案後，立即指派偵查隊與南化所共組專案小組全力查緝。專案小組積極調閱轄內監視器，過濾上千輛汽、機車車牌、查訪居民及科學採證等，22日終於循線查獲陳姓兄弟二嫌，順利在台南市永康區及台中市東區兩地，尋回被竊的「林府大使」暨「虎爺」二尊神像。

▲台南市玉井分局破獲著名景點南化區「龍虎寺」內，有300年歷史的「林府大使」暨「虎爺」2尊神像遭竊案，尋回2尊神像。

經查「林府大使神像」暨「虎爺」2尊係南化地方林、卓姓氏家族信仰神明，供奉流傳已逾300年。此次神像遭竊，令廣大信眾憂心不已，更令地方耆老夜不能寐。案發當天正值例假日，南化烏山登山客及朝拜香客眾多，警方調閱路口監視器過濾上千台汽、機車等，抽絲剝繭，始發現竊嫌於10月20日接近中午時分，趁寺內沒有香客，寺內沒有監視器而大膽行竊。

陳姓竊嫌表示，從小就耳聞「林府大使」暨「虎爺」2尊神像神威顯赫，辯稱是經由神明擲聖筊取得同意後才占為己有的，全案偵訊後依竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。

▲台南市玉井分局破獲著名景點南化區「龍虎寺」內，有300年歷史的「林府大使」暨「虎爺」2尊神像遭竊案，尋回2尊神像。

玉井分局長楊青垂表示，神明失竊在紀錄表上或許只是一件普通竊案，但對整個純樸的南化鄉里的里民來說，卻是一件大事，若是神明找不回來，難免是一件憾事；竊嫌以為在沒有監視器的寺廟及騎機車行竊，就能神不知鬼不覺，幹起非法勾當，殊不知舉頭三尺有神明，凡走過必留下痕跡，法網恢恢疏而不漏，玉井分局呼籲請勿心存僥倖以身試法，有任何不法警方必將會全面查緝到案，並呼籲各宮廟，若有類似神尊遭竊情事，請與玉井偵查隊06-5742435聯繫，玉警將會積極偵辦。

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