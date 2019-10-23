南韓總理明會安倍！　目標「促進日韓對話」難達具體成果

▲ 李洛淵現正訪問日本。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓總理李洛淵出訪日本，22日出席日皇德仁登基典禮「即位禮正殿之儀」，預計24日與日本首相安倍晉三短暫會面，也將轉交總統文在寅的親筆信，為化解兩國紛爭鋪路。李洛淵坦承，要解決目前日韓間的狀況並不容易，而他此次與安倍會談的目標就是盡可能促進對話。

李洛淵22日參加德仁即位儀式後，當晚在下榻的新大谷飯店受訪時指出，「我很清楚現下狀況如何，但這並非靠幾句話就能夠戲劇性解決的問題，和安倍首相的對話也不會有具體的結果」，意即要在10至15分鐘的短暫對談中論及徵用工案、出口限制及《日韓軍事情報保護協定》（GSOMIA）等爭議相當困難。他明確表示，無意在會談中主動挑起爭論。若安倍對韓方立場有不解之處，他會加以說明，但難以達成具體協議。

▲ 安倍晉三22日出席天皇即位禮正殿之儀。（圖／路透）

李洛淵提到，22日晚間的宮中宴會上已經見過安倍並互相問候，氣氛也不錯。安倍首先向他開口道，「後天見。」李洛淵則回道，「後天拜託您了。」安倍接著主動表示，「很久沒見了吧？」並將李洛淵介紹給他身邊的夫人安倍昭惠。李洛淵表示，2人雖然不算是老朋友，但氣氛相當愉悅。

安倍與李洛淵上次見面是在2018年9月的俄羅斯東方經濟論壇，距今已經過1年。2人都還是國會議員時，每每到訪首爾及東京都會見面。李洛淵2005年任民主黨議員，當時為自民黨議員的安倍訪韓，曾在三清閣共飲燒酒。

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