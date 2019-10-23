陳同佳案懶人包／來台投案只需2步驟　入境就會被逮捕





▲陳同佳。（圖／路透社）

記者袁茵、蔣婕妤／綜合報導

「箱屍案」香港兇嫌陳同佳23日出獄，根據內政部最新說法，陳同佳如果要來台灣，其實只需2個步驟，一是買機票，二是臨櫃申請入台證。

陳同佳去年2月來台灣殺害香港籍女友，將遺體裝入行李箱後便隨即返港，隨後因香港政府提出修訂《逃犯條例》草案，進而演變成「反送中」事件，港人在今年3月開始上街頭遊行，至10月都還未落幕。

林鄭月娥10月19日證實收到陳同佳提出自首的信件，她表示，這是「相對令人釋懷、相對令人寬心的結局」，而港府會安排他來台，再由台灣當局接收，正等待台方回應。

但當林鄭月娥的說法傳至台灣後，立刻成為藍綠營政治角力的目標。由於蔡政府一開始表態拒收陳同佳，使國民黨總統參選人韓國瑜宛如「撿到槍」，瘋狂批評「民進黨腦袋壞掉」、「閹割主權」等。而總統蔡英文則回應，台灣沒有放棄管轄權，但這案子牽涉到香港市民，一位是加害人，一位是被害人，同時相關事證都是在香港，現在人也在香港，香港是很自然要進行管轄權，或是司法追訴審判的地方。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

隨後香港政府保安局則表示，陳同佳自願出獄後到台灣自首，事件在法理上及法律程序上完全不存在任何障礙，與有否長期刑事司法協作機制無關，事件完全可以獨立處理。在證據方面，若當事人及相關人士給予同意，港方可以提供，根本不存在法律障礙。陳姓疑犯自首對於解決台灣殺人案件意味着甚麼，到底是誰在不合常理地操作，社會自有公論。

就在港府、國民黨積極批評蔡政府拒收陳同佳一事時，蔡英文突然在22日晚間宣布，陸委會已經透過台港經濟文化合作策進會發函給港府，要求港府同意台灣，明天派檢警到香港押解嫌犯。

國安人士則強調，蔡政府基本態度很鮮明，就是堅定一個「司法互助原則」，並準備三套劇本：第一、港府要審理，台灣提供司法協助；第二、香港不審理，台灣審理，但港府必須以正式司法互助管道將嫌犯和相關證據交予台灣；第三、香港不審理，台灣審理，但港府必須同意讓台灣方面派員赴港，將嫌犯押解來台，並將相關證據攜回返台。

▲總統蔡英文在臉書上發表處理陳同佳案的原則與主張。（圖／翻攝蔡英文臉書）

基於對他方主權的尊重，國際間通常是使用司法互助方式將行為人引渡至本國，再依照本國刑法追訴處罰；然而香港與台灣沒有簽署引渡條例，因此蔡政府選擇直接派人去香港押陳同佳回台受審。然而若港府答應蔡政府派人押陳同佳，就代表默認台灣是國家，違反中國大陸的一中原則。

對此，香港政府歷經7小時的「已讀不回」後，終於在23日凌晨發表「台灣無權派員到港押解疑犯」聲明，台灣在香港沒有執法權，陳同佳是台灣通緝犯，今次是自願到台灣自首。他出獄後是自由人，特區政府無權對他施加任何強制措施。他可在自己選擇的人的陪同下赴台，台方在他抵埗後可將他拘捕。台方若願意處理陳同佳的自首，應立即取消對陳的入境管制，才不會令通緝令自相矛盾。既然陳同佳自願自首，何來逃亡滅證之嫌？

針對香港駁回蔡英文提出的派人押陳同佳回台受審，引起外界擔憂，萬一陳同佳自己搭機來台灣自首怎麼辦？但其實陳同佳從「申請入台證」開始就會有問題，且一旦入境台灣就會被逮捕。

▲港澳居民網路申請臨時停留許可（入台證）。（圖／翻攝自內政部移民署網站）

●可以買機票，不能「網路申請」入台證，得臨櫃申請。

獲釋的陳同佳可以自行在香港購買來台機票，然而港澳居民要到台灣得先申請「中華民國臺灣地區入出境許可證」，也就是俗稱的「入台證」，該許可證有效期限為3個月。

內政部次長陳宗彥表示，但因為被台灣通緝的陳同佳資料遭移民署註記，無法使用網路申請入台證，不過這並不代表限制他入境，僅是需要透過臨櫃申請。

另外，針對傳出移民署禁止陳同佳ID進行註記，也不准各大航空公司發給他登機證，若陳同佳硬要來台可能需要透過第三地轉車等說法。內政部澄清，陳同佳只是不能透過「網路」辦理，但其實可以在香港境內的台灣相關辦事處「臨櫃登記」，如此一來，還是能夠成功入境台灣。

內政部長徐國勇23日也解釋，沒有拒絕陳同佳入境，而是「註記」，如果沒有掌握殺人犯搭機狀況，搭哪一班飛機來都不知道，「會不會有飛安的危險？如果坐飛機發現旁邊是殺人犯，你的感受是什麼？且電子簽證屬於觀光用的，他不是觀光客，怎麼能用自由簽證呢？」

徐國勇說，即使要自由簽證，台方也必須掌握狀況，並沒有拒絕入境，「他可以來，只是要臨櫃去申請簽證」，不解為何被解讀成拒絕入境，「我不客氣地講，港府做這些操作，有些不了解狀況的人還跟著港府講這些話，等於是被他利用了。」

●入境就被逮捕。

如果陳同佳透過臨櫃申請簽證，成功搭機抵達台灣任一機場，並且準備過海關時，一旦護照被海關刷驗，「通緝犯」身分即會曝光。

根據《入出國及移民法》第6條第1項第2款及第3款規定，入出國及移民署於查驗發現時應通知管轄司法警察機關處理，入國時查獲亦同。

另外，徐國勇日前在立院備詢時提到，「只要他（陳同佳）出現在台灣，警政署一定馬上抓起來」。而行政院長蘇貞昌也在22日重申，「我講的很清楚，這個人（陳同佳）只要在我們國境我們立刻逮補」，台灣從沒有放棄司法管轄權，正是因為沒有放棄所以多次向港府提出司法互助。

▼徐國勇、蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文：只有逮捕沒有自首！香港不辦陳同佳「台灣處理」

►徐國勇斥港府刻意操作：沒有拒絕陳同佳入境 只是要臨櫃申請

►蘇貞昌：香港不辦台灣辦！陳同佳一入國門一定抓起來

更多熱門新聞...

►蔡英文態度轉同意陳同佳投案 張善政：脫不了政治操作

►陳同佳案決策大轉彎 韓國瑜競辦：蔡政府評估對選情不利

►陳同佳案依法行政就好 柯文哲酸蔡政府：常忍不住照民調調整

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來