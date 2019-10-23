美女主播被郭台銘慘K！豪宅會遲到2小時　恐自斷「鴻海準發言人」之路

圖、文／鏡週刊

兩週前，本刊獨家報導〈廣州廠爆欠款爭議 鴻海72小時緊急滅火〉，揭露10月2日，鴻海高層借用群創竹南廠與供應商開會協商，並在10月7日晚上由日本堺工廠副社長谷口英男發出聲明，表示已和供應商達成共識，將履行付款。其實，平息風波的關鍵人物正是鴻海創辦人郭台銘。本刊調查，10月7日他在信義富邦家中開了7小時會議，就連鴻海集團總財務長黃秋蓮都遭責罵，「一點都沒有sense（警覺心）。」讓黃秋蓮當場拭淚。

這次鴻海集團創辦人郭台銘開會替廣州廠欠款事件滅火，時間長達7小時，除了集團總財務長黃秋蓮被罵哭之外，8月底才到鴻海報到的準發言人，前主播汪用和也因遲到2小時，遭郭董出言警告。

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▲郭台銘不滿廣州廠貨款爭議延燒，在信義富邦自家召開滅火會議，當場飆罵黃秋蓮、戴正吳等人。（圖／鏡週刊報導，下同）

10月7日當天，不只黃秋蓮受到郭台銘責難，就連8月底才去鴻海報到的準發言人，曾傳出要加入郭辦的前主播汪用和，也因會議遲到快2個小時，慘遭郭台銘出言警告，「不要以為妳是守訓（汪用和夫婿、前立委周守訓）的老婆，重要會議怎麼可以遲到，一點專業度也沒有。」還說：「要不是有人便宜行事，怎會用了妳。」知情人士轉述郭台銘當場臉色鐵青，不客氣的說。

原來，汪用和是前立委周守訓夫人，從國民黨總統初選開始，周守訓就一直是郭台銘倚重的政治幕僚，不但重要政治場合都有周陪同，就連初選後出訪沙烏地阿拉伯，周守訓也是陪著郭董一起出訪。

▲黃秋蓮因廣州廠貨款爭議遭到郭台銘責難當場落淚，還拿起手帕拭淚。

據了解，看到郭董重用周守訓，初選後鴻海董事長劉揚偉找了汪用和，希望她接任鴻海發言人，雙方一拍即合。「8月底，汪用和正式到土城上班，只等董事會通過，鴻海就會公告。」知情人士透露。9月初，外界又傳出汪用和將加入郭辦出任發言人，當時她對外澄清，「我沒有要去郭辦當發言人！」就是要準備接任鴻海發言人。

沒想到，「這次汪用和開會遲到，不但發言人之路恐怕生變，郭董是否會遷怒Young（鴻海董事長劉揚偉），沒人說的準。」老鴻海人替汪用和捏把冷汗的說。

▲前立委周守訓是郭辦重要政治幕僚，妻子汪用和（圖）8月被鴻海董事長劉揚偉邀請加入鴻海，打算讓汪擔任發言人一職。

在場人士透露，郭董口氣嚴厲確是事實，而當天不只黃秋蓮，9月初才剛去鴻海報到的準發言人汪用和，也被K要求要與媒體常常交流，傳遞正確訊息讓媒體知曉，雖然郭台銘臉色不佳，但郭台銘也深知鴻海家大業大，需要些時間了解公司運作，因此也建議曾經帶過媒體辦的黃秋蓮要協助汪用和盡快多多了解公司業務。

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