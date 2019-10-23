百大宗教領袖！印度靈修大師逃漏稅23億　40棟房搜出90kg黃金、千萬現金

▲印度靈修大師、「合一大學」創辦人巴關（Kalki Bhagavan）。（圖／翻攝自推特／RajneetiNews）



記者張方瑀／綜合報導

印度靈修大師、「合一大學」創辦人巴關（Kalki Bhagavan）被控逃漏稅，多項來路不明的現金、珠寶、黃金均未誠實申報。目前警方22日在巴關名下40處不動產，起出現金約250萬美元、90公斤的黃金與鑽石，另外還有40億盧比的現金收據及商業文件，總價值超過7500萬美元（約台幣23億元）。

IT searches carried out against self- styled godman 'Kalki Bhagavan', resulted in seizer of:

1. Rs 43 Crore unaccounted cash

2. About 2.5 M USD approx Rs 18 Crore

3. Gold weighing 88 kgs

4. Undisclosed diamonds worth Rs 5 Cr pic.twitter.com/Qpt8fDNt7z — Pulse of Telangana (@PTelangana) October 18, 2019

綜合外媒報導，約300名調查人員22日突擊檢查巴關多處房產，起出現金約250萬美元（約台幣7637萬元）、90公斤的黃金與鑽石，另外還有40億盧比（約台幣17億元）的現金收據及商業文件，總價值超過7500萬美元（約台幣23億元）。印度資訊技術官員發現，巴關對印度國內外公司進行了鉅額投資，但這些都未誠實申報，還利用空殼公司將財產轉移到海外，包含美國、中國、新加坡和阿聯酋。

70歲的巴關自稱是印度教神祇毗濕奴第10化身「迦樂季」（Kalki）轉世，其推動的「合一哲學」在全球皆用有信徒，印度國內的信眾人數高達數百萬，每年光是「奉獻」的收入就有數百萬美元。2011年巴關被選入英國瓦金斯雜誌（Watkins’Mind Body Spirit Magazine）全球最具影響力的百大宗教領袖之一。

逃漏稅消息一出後，社群網站瘋傳巴關和其夫人阿瑪（Amma）已經逃離印度，但他本人則透過影片澄清，「我不會離開你們（信眾）、不會棄你們於不顧…一切都會如常、一切持續如常。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

