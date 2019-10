百大宗教領袖！印度靈修大師逃漏稅23億　40棟房搜出90kg黃金、千萬現金

▲印度靈修大師、「合一大學」創辦人巴關(Kalki Bhagavan)。(圖/翻攝自推特/RajneetiNews)



記者張方瑀/綜合報導

印度靈修大師、「合一大學」創辦人巴關(Kalki Bhagavan)被控逃漏稅,多項來路不明的現金、珠寶、黃金均未誠實申報。目前警方22日在巴關名下40處不動產,起出現金約250萬美元、90公斤的黃金與鑽石,另外還有40億盧比的現金收據及商業文件,總價值超過7500萬美元(約台幣23億元)。

IT searches carried out against self- styled godman 'Kalki Bhagavan', resulted in seizer of:

1. Rs 43 Crore unaccounted cash

2. About 2.5 M USD approx Rs 18 Crore

3. Gold weighing 88 kgs

4. Undisclosed diamonds worth Rs 5 Cr pic.twitter.com/Qpt8fDNt7z