騙走醫師女友帳戶！渣男喊：建構我們美好未來...6年盜領87次「猛吸954萬」

▲他向醫師女友稱，「一起建構2人美好未來」，卻盜領對方954萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名薛姓男子與女醫師靜靜（化名）交往，期間稱擔心靜靜會亂花錢，要幫忙保管帳戶，一起建構2人的美好未來，沒想到他竟藉機盜領存款954萬元。台北地方法院審理後，依偽造私文書罪判薛男有期徒刑1年10月。可上訴。

判決書指出，薛男與靜靜從2011年開始交往，他向靜靜表示，為了建構2人美好未來，避免靜靜亂花錢建議由他來幫忙保管帳戶。靜靜一聽覺得有道理，便將存摺、印章交出，請薛男幫忙繳稅、各大醫學會會費、孝親支出等費用。

沒想到薛男獲得靜靜的全心信任後，竟對帳戶裡的錢動了邪念，2011年7月至2017年11月間冒用靜靜的名義盜領、轉匯87次，金額高達954萬6500元，最高一筆金額為35萬元，最低金額也達5萬元。

靜靜發現後氣炸提告，薛男被依詐欺、偽造文書罪起訴。而薛男在台北地方法院審理時認罪。法官認為，薛男利用保管靜靜存摺、印章的機會損害銀行管理正確性，也損及靜靜的權益，審酌他並未與靜靜達成和解，也沒有賠償靜靜，最後依偽造私文書罪判他有期徒刑1年10月。全案仍可上訴。

腦公！你不可以賴帳喔

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