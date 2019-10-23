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勞動部：勞務關係結果下周出爐　外送員須加保商業保險、勞健保

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▲▼勞動部政務次長林明裕。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部政務次長林明裕。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（23）日針對明日即將召開的外送平台業者座談會指出，明天的座談會將會召集9家外送平台業者一起針對外送派單機制進行討論，勞動部政務次長林明裕指出，對於他們派單是否合理化，包含APP的設計，演算法等將會加入安全係數；另外也會強制業者必須幫外送員加保商業保險以及勞健保。

林明裕表示，明天將會召集9家外送平台業者共同討論外送員的派單系統是否合理化，且也會強制業者必須要幫外送員加保商業保險，包含第三人責任險、團體傷害險，如果被認定為是僱傭關係的話，業者也必須要幫外送員加保勞健保。

請繼續往下閱讀...

林明裕也強調，如果一旦確立僱傭關係後，業者就必須要幫外送員加入勞健保，他解釋，僱傭關係的確定可從兩個方面來看，一個是行政處分，二是法院的裁定，目前初步的行政認定Foodpanda、Uber Eats的兩位罹災者已確定為僱傭關係。林明裕也說針對是否為僱傭關係，還是承攬關係都是必須要依照個案下去一一判定。

不過，現場就有媒體質疑這樣是否會變成發生職災後，政府單位才會回頭下去判定，是否會有本末倒置的情況？對此，林明裕回應，目前已經針對外送平台業者進行勞檢清查，因此未來外送員就可以透過這樣的行政指導去判斷自己與業者的勞務關係，因此並不會有等出事後才加保勞健保的情況。

最後，林明裕也指出目前還在清查外送平台業者的勞務關係，最快下周一就會有結果出爐。
 

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