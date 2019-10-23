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貴婦逛免稅店「試戴精品」！趕飛機將25萬手環帶出國　95折買下換和解

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▲廖姓女子今年7月在桃園機場出境前在免稅店試戴項鍊，卻將價值25萬餘元手環帶走，遭控侵占。（資料照／記者謝盛帆攝）

▲廖姓女子今年7月在桃園機場出境前在免稅店試戴項鍊，卻將價值25萬餘元手環帶走，遭控侵占。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者沈繼昌／桃園報導

廖姓女子今年7月間在桃園國際機場出境前逛免稅店，先試戴價值25萬餘元女用手環，服務人員介紹免稅店商品比法國便宜許多，廖婦又試戴幾款項鍊，後來因趕飛機離去。店員發現廖婦試戴手環並未歸還急忙報警控告侵占，航警局以電子郵件緊急通知廖女到案說明，檢方以廖女事後已與店家達成和解，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，44歲的廖姓女子於今年7月22日下午5時在桃園國際機場準備出境前往法國，在第二航廈出境免稅店閒逛，看中一家精品店項鍊，廖女先試戴一只價值25萬4千元之手環在右手，店員介紹店內商品比法國便宜，廖女又試戴幾款項鍊。

廖女後來歸還店員項鍊，因急著趕飛機隨即離開免稅店，卻忘將右手上的手環一併歸還，店員發現手環被廖女帶走，急忙向航警局報案處理，控告廖女侵占；廖女回國後收到航警局電子郵件通知到案說明。

廖女在偵訊時辯稱，她回國後才知道手環未歸還之事，絕非故意侵占手環；李姓店員指證，當時注意力一直放在項鍊上面，忘了提醒廖女要歸還手環，廖女事後以95折價格向免稅店購買手環達成和解。檢方認為，廖女在主觀上並無侵占犯意，店員忘了提醒客人歸還也有疏忽之責，偵結予以不起訴處分。

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