影／陸委會致函要求「赴港押解陳同佳」！　湯家驊：只可在機場轉機處等候

▲陳同佳今日出獄。（圖／翻攝AP）

記者鄭思楠／綜合報導

港女箱屍命案兇嫌陳同佳今日（23日）刑滿出獄，陸委會發函港府稱，願意今日派檢警到港押解嫌犯。香港資深大律師、行政會議成員湯家驊認為，若台灣派執法人員押解陳同佳，只可以到機場的轉機處等候，並由機管局協助安排，由陳同佳自行過境，與執法人員匯合並返台。

據《香港01》報導，湯家驊強調，「執法人員不可以入境香港宣示執法，以及強制性押解陳同佳出境；這是唯一可以處理、無爭議的方法，也尊重雙方的主權。」

他還認為，「香港的移交犯人條例及司法互助協議不適用於台灣，不可運用司法渠道將陳同佳押解去台灣，台灣不接受陳自首是缺乏法律基本知識。」

關於陳同佳一案，陸委會22日曾發函給港府，表明願意派檢警赴港將人押回，但被「已讀不回」；陸委會副主委邱垂正同日深夜召開記者會表示，發函7小時港府都未有回應，司法不能有空窗期，陳嫌23日獲釋，等同於恢復香港律政司所言的「自由之身」，如果從此逍遙法外，恐怕將有逃亡、串證、煙滅證據之虞，若港府不提供相關卷證資料，也無法讓案件順利偵辦下去，「我方呼籲港府深思，若導致這些後果，港府必須負完全責任。」

此外，22日深夜有媒體報導，在23日入境班機的旅客名單中，驚見有與陳同佳同名的旅客；另外也有傳聞陳嫌的確會在23日來台，只是航班尚未確定。

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▼陳同佳鞠躬道歉。（圖／翻攝美聯社直播）