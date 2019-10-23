台股再度改寫29年新高點11271　金管會主委顧立雄：走在對的路上

▲台股昨天終場以11,271.25點作收，一舉創下29年以來新高。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

台股昨（22）日終場以11,271.25點作收，創下29年以來新高點，今（23）日雖受美股走跌影響，早盤呈現小跌狀況，但盤中一度由黑翻紅，上漲10點，衝上11281點，再度改寫29年新高。對此，金管會主委顧立雄表示，台股走在對的路上，總體經濟表現讓台灣成為四小龍之首，加上內外資齊攻，若後續基本面表現好，股市也能有所支撐。

金管會主委顧立雄今天出席財委會，會前受訪時表示，台股殖利率表現不錯，尤其在資金寬鬆的年代，股市要找到一個相對殖利率好並不是太容易，因此台股殖利率好，得以吸引好的投資標的可以進來，另外也維持股市的健全性，包括資訊透明、監控良好等，因此未來前景才是影響最後台股走勢。

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顧立雄進一步指出，中美貿易戰談判最後結果尚未揭曉，大陸經濟表現如何以及英國脫歐正在進行式，都值得來關注，不過台灣因有台商轉移生產基地，整體「轉骨」表現能夠持續，未來基本面值得期待，如今也有專法引資金回台，未來仍要居高思危、戒慎以對。

至於內外資支撐這波台股創下29年新高，是否成為資金的避風港？顧立雄說「我想內外資都有」，外資永遠會尋求好的投資標的，儘管外資進進出出，會隨著匯率和投資標的進行調節，但都維持在2,000億元上下，另從基本面來看，過去9個月以來確實有匯出、匯入狀況，但整體還是呈現買超狀態，顯示看好台股。

根據統計，截至10月22日，台股加權股價指數今年上漲15.87%，表現優於日本（+12.66%）、香港（+3.64%）、韓國（+2.34%）、新加坡（+3%），另外台股集中市場平均日成交值雖較去年同期減少13.68%，但表現仍優於日本（-18.09%）、香港（-20.66%）、韓國（-27.21%）、新加坡（-16.06%）等亞洲主要市場，台股動能相對穩健。