高鐵延伸宜蘭只要13分鐘　林佳龍：拆遷、環境衝擊有可行性

▲高鐵確定南延屏東後，現在又拋出高鐵延到宜蘭 。（圖／記者週宸亘攝）

記者胡順惠／台北報導

為打造全台一日生活圈，高鐵北延宜蘭已有初步規畫，從南港到宜蘭市近50公里路程，列車行駛時間只要13分鐘，總經費初估約955億元。交通部長林佳龍23日表示，東西串聯除了原先規劃的北宜快鐵，現在也納入北宜高鐵，可解決台北到宜花東一票難求的情形，也能紓解雪隧塞車。

據了解，該份報告顯示，在興建經費方面，北宜直鐵南港到頭城約要668.34億元；高鐵延伸到頭城約770億元，加上頭城到宜蘭約需185億元，總共約955億元。尖峰時段運能，北宜直鐵含台鐵舊線旅運量約可乘載1萬8000旅次；高鐵載客量約1萬4400人次至1萬8000人次。

請繼續往下閱讀...

林佳龍出席立法院年度預算詢答時表示，交通部為了打造環島全台一日生活圈，因此希望打造全島鐵路網，在東西串聯規劃北宜快鐵，初步規劃認為「北宜高鐵」也具可行性，但還要經過詳細審查，包含工程技術、對環境的衝擊、財務及經濟的效益。

▲交通部長林佳龍出席立法院詢答前接受聯訪。（圖／記者胡順惠攝）

林佳龍說，台灣是一個鐵道國家，如果要打造一日生活圈，透過綠色交通鐵道串聯，兼具交通、觀光、文化產業等發展，將北宜快鐵跟高鐵一併納入評估，能夠連結北宜高鐵，不僅能解決台北到宜花東一票難求的情形，還可紓解雪隧的塞車，對於打造環島鐵路網「西高鐵、東快鐵」，是打通任督二脈很重要的一環。

「6小時不管從台灣哪個地方，順時鐘、逆時鐘環島一周都能回到原點。」林佳龍指，拉長西部高鐵，東部快鐵也在研議提速計畫，讓台灣成為高快鐵一日生活圈，對國土規劃、區域均衡發展是最關鍵的一步。

北宜高鐵的優點為何？林佳龍說，北宜高鐵相對比較快加速分流，拆遷及環境衝擊都有一定可行性，所以會併入快鐵，初步規劃即將完成，會再進行審查再對外報告。

對國土規劃、區域均衡發展是最關鍵的一步，希望有整體性，拉長西部高鐵，東部快鐵也在研議規劃提訴計畫，讓台灣成為高快鐵一日生活圈，北宜高鐵相對比較快、拆遷及環境衝擊都有一定可行性，所以會併入快鐵，初步規劃即將完成，會再進行審查再對外報告。