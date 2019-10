為治牙周病…女子7天拔10顆牙　「滿口血」昏倒家中亡

▲ 病患7天內拔10顆牙失血過多死亡。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者張方瑀/編譯

英國一名女性病患因嚴重牙周病就醫,結果牙醫在一周內拔掉其上排共10顆牙,導致該病患失血過多暈倒,緊急送醫後仍宣告不治。調查發現,原來這名病患有事先告知牙醫,她有在服用抗凝血藥物,但卻被忽略,才會導致這場悲劇。目前該名牙醫也被撤銷執業執照一年。

《太陽報》指出,一名患者因嚴重牙周病在2017年7月接受牙醫帕特爾(Tushar Patel)治療,患者有事先告知帕特爾,她正在服用抗凝血藥物華法林(Warfarin),但帕特爾卻沒有認真看待,忽略了可能會增加出血量的風險,甚至在拔牙後沒有縫合傷口,導致患者在拔牙返家後幾小時內,就因為口內大量出血暈倒,緊急送醫後仍宣告不治。

