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為治牙周病…女子7天拔10顆牙　「滿口血」昏倒家中亡

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拔牙,牙醫,看牙齒。（圖／Pixabay）

▲ 病患7天內拔10顆牙失血過多死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／編譯

英國一名女性病患因嚴重牙周病就醫，結果牙醫在一周內拔掉其上排共10顆牙，導致該病患失血過多暈倒，緊急送醫後仍宣告不治。調查發現，原來這名病患有事先告知牙醫，她有在服用抗凝血藥物，但卻被忽略，才會導致這場悲劇。目前該名牙醫也被撤銷執業執照一年。

《太陽報》指出，一名患者因嚴重牙周病在2017年7月接受牙醫帕特爾（Tushar Patel）治療，患者有事先告知帕特爾，她正在服用抗凝血藥物華法林（Warfarin），但帕特爾卻沒有認真看待，忽略了可能會增加出血量的風險，甚至在拔牙後沒有縫合傷口，導致患者在拔牙返家後幾小時內，就因為口內大量出血暈倒，緊急送醫後仍宣告不治。

根據牙科總會（General Dental Council）調查指出，該名患者在短短7天內接受2次治療，共拔了上排10顆牙齒。調查報告指出，帕特爾執業已經超過30年，加上患者有事先告知病史，這完全是個可以避免的醫療過失。目前牙科總會對帕特爾提出8項指控，並暫停了他的執業資格至少12個月。

牙科總會在聲明中指出，帕特爾犯了非常多的基本錯誤，將病患至於莫大的危險之中，這不僅僅是「一個」錯誤，而是「一系列」魯莽錯誤所導致，「因為帕特爾嚴重忽視病患安全，這是非常嚴重的問題，目前委員會認為他已不適合執業。」

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