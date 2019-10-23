取得急救人員證照！他認「不會對路人實施CPR」無奈曝經驗　一票網支持

▲CPR示意圖。（圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

「今天有人路倒沒意識心跳了，你會對他實施CPR急救嗎？」一名剛取得急救人員證照的網友表示，如果是他遇到這種狀況，他應該只會打電話叫救護車，即使自己會CPR也不願出手，深怕出了其他意外讓自己纏上麻煩。貼文一出，也掀起兩派網友們熱烈討論。

一名男網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示自己在22日上完了急救課程，並取得急救人員證照；然而他也坦言，如果他在路上遇到有人失去意識心跳，他寧願選擇叫救護車，也不願對其實施CPR（心肺復甦術）。

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他表示，其實他會做出這樣的選擇，是因為某次他幫忙救一位被媽媽機車壓到的小孩，結果那位媽媽卻以為「是他撞倒車子」才會壓到孩子，一怒之下便鬧到派出所去。

好心沒好報的原PO認為，即便實施CPR的人，受到法律上免責條款的保護，但是一旦被告還是得走程序、跑法院，實在很麻煩，所以寧願幫忙叫救護車就好。

▲原PO說他會選擇幫忙叫救護車就好。（示意圖／本報資料照）

貼文一出，許多網友們都認同他的決定，「我也有拿到，但我也是救救親友就算了」、「沒什麼對不對，只是當你有難時人家也會這樣做」、「我上課的時侯，教練有說，其實也不期待大家會上場救人，但越多人有這個證照，至少在親人需要的時侯，不會抱憾」、「社會很黑暗的」。

不過也有一派網友表示，即使後續可能會遇到其他麻煩，他們如果會CPR還是會出手，因為當下他們可能是病人的唯一希望，「我會救耶，無法眼睜睜看著」、「我們是他們唯一的希望」、「還記得第一次CPR把人家的肋骨全壓斷的手感，真的很難形容」。

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