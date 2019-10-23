高三女「睡夢中」慘死！脖子臉蛋被刀捅爛…兇手割頸自殺：死也要在一起

▲高三男表白遭拒，殺了心愛女孩 。（圖／翻攝自觀察者網）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省巴中市2018年發生的一起殺人案日前被曝光，殘忍的血腥細節在大陸引起熱議。一位高三男生對同班的女同學產生愛慕之情，激情表白遭到拒絕後情緒失控，產生「不能活在一起就死在一起」的可怕想法，隨後午夜潛入女孩宿舍，用水果刀瘋狂捅刺女孩脖子和頭部，造成對方當場死亡。

綜合陸媒報導，巴中市人民檢察院指控袁姓高三復讀生涉嫌故意殺害女同學一案21日在巴中市中級人民法院公開開庭審理。

起訴書中披露，被告人袁男2018年8月因高考成績不理想到巴中中學龍湖校區高三（30）班復讀1年，在日常學習生活中，他逐漸對同班李姓女孩（本案死者，歿年17歲）產生好感。

▲女孩睡夢中當場慘死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

袁男2018年11月11日20時許表白，被女孩以「待高考後再談此事」的說法間接拒絕。此後，他無法靜心學習，情緒極不穩定，同月18日上午乘公車返校途中，覺得生活沒有意義，遂產生謀殺的想法。

當晚21時許，他攜帶事先購買的鉗子、鋸子和水果刀等作案工具進入學校，將工具隱藏於學校草叢中，自己待宿舍熄燈後先藏匿於實驗樓教室內，次日凌晨2時左右來到女孩宿舍外，用工具破壞窗戶防護欄，5時左右終於成功，借助椅子潛入寢室。

之後，袁男爬上死者所睡的上鋪，用水果刀多次瘋狂捅刺對方頭、頸部，造成對方死亡後，他還用水果刀割頸自殺，被送往巴中市中心醫院救治生還。

巴中市人民檢察院指控，被告人袁男故意非法剝奪他人生命，手段殘忍、情節惡劣，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。對此，巴中市中級人民法院將擇期宣判。

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