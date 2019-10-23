市場開伙麻油雞！隔壁海產姐「秤一斤蛤蜊」肉鋪也贊助　3人→10人份超療癒

▲男網友下班到弟弟的攤子當廚師。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

市場是個充滿人情味的地方，攤販更是會互相幫忙，有什麼好東西也會分享。一名男網友發文表示，天氣漸漸變涼，他就想說煮個麻油雞補身體，所以在市場開伙，沒想到隔壁海產攤、對面肉舖紛紛「參一腳」，讓原PO直呼「漸漸的變成無法定義的料理」、「3人份料理默默的變成10人份」，超澎湃成果連他都看傻。

這位男網友在臉書《爆廢公社》貼出2張照片，開頭就下註解「在市場開伙的好處（壞處？）」，文中表示，天氣漸漸變涼，「原本只是想單純煮個麻油雞補補身體，卻漸漸的變成無法定義的料理？」因為在他煮的時候，大家都來加料，整個鍋裡滿滿豐盛食材。

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▲攤販鄰居紛紛來加料。（圖／翻攝自爆廢公社）

「首先我弟賣豬肉的，所以丟了兩塊松阪下去」、「接著隔壁賣蛤蜊的阿姐友情贊助了一斤下鍋」、「對面賣魚的賣牛肉的也來參一腳，大概只差賣水果的阿姨拿來的香蕉沒有下鍋吧！」最後原PO煮一煮，3人份的量默默變成10人份，麻油雞變成「麻油豬牛羊魚海鮮蛤蜊鍋」，「恐怖的是還掃完了」。

▲最後幾乎整鍋都被清空，看起來超療癒。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到貼文後，網友紛紛笑說，「沒錯！市場就是這樣～哈哈哈」、「肯定很補」、「麻油雞變火鍋，不錯啊」、「好營養啊」、「滿滿的人情味很好阿，這鍋暖到肚子也暖到心」、「場或夜市就是好有人情味」、「巷子口賣酒的有來嗎」、「這鍋根本太美味」、「這就是市埸的好處，可吃飽又可交朋友。」

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