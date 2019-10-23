洗國二生外套！下水染成黑泥色「第2桶也壯觀」　人夫超納悶：在地上滾嗎

▲人夫幫小孩洗外套整個傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「你家有沒有國中生？外套3天洗一次就是這樣……在地上滾嗎……」一位人父日前在幫小孩洗外套的時候，看到洗出來的水，傻眼拍下2張照片，PO上臉書《爆怨公社》。照片讓網友秒笑噴，許多家長都超有同感，「在學校做粗工搬水泥嗎」、「應該是遇到沙塵暴吧」、「我家的我都懷疑她們沒去上課，跑去種田。」

男網友的小孩目前就讀國中2年級，外套髒的程度讓爸爸也嘆為觀止，仔細看看照片，人夫似乎是在廁所洗手台沖洗外套，洗出來的水整個是泥灰色，看起來超像洗畫筆的筆筒會有的顏色，或是黑豆漿、黑芝麻飲料的感覺。

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▲那個……請問是黑豆漿嗎 XD（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO還在留言處透露，外套不是新買的，所以應該不是染料或褪色的問題，而且這已經是洗第2盆水了，認證洗出來的真的是泥巴「水排掉後還有沙子」，也說最近小孩開始會自己洗外套了。

人夫還加碼爆料，衣服會這麼髒，應該是兒子在地上磨的關係，「在地上磨……我看過他小學時就在地上磨」，有網友擔心小孩有可能是被霸凌，人夫則回應「沒啦！每次洗都這樣，同學相處不錯」、「就是……可能在地上滾……哈！」

▲還是芝麻豆奶咧？（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，網友紛紛留言，「你家國中生是去工地打工吧」、「真的很有可能在地上滾！我學生下課會一整排躺在地上當人肉拖把」、「你的孩子常常在角落玩沙嗎」、「會不會是貼補家用去做水泥工」、「這顏色，怎麼那麼像我爸媽早上在喝的芝麻麥片」、「這是耕田的吧」、「他的偶像一定是佩佩豬，很喜歡跳泥巴水坑。」

不少爸媽則笑呼，這些都很正常，「外套而已，我兒子連內褲都黑的」、「乾乾淨淨出門，乾乾淨淨回家，才更需要擔心」、「我兒子每天回家制服都是髒的，我都問他到底是去上學還是去做工的」、「其實男生國中都會打球，外套就會隨便亂丟，例如地板……有時候目小的小孩沒看到就踩過去，再悲劇一點就是被拖地，大概就是這樣了」、「我女兒從小一開始，每天回家都全身髒啊～我一度懷疑，她們在學校都是用爬的在移動自己。」

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