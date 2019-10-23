8名華裔當選加拿大國會議員！　本屆當選、參選人數均創新紀錄

Congratulations to all the candidates for stepping forward for your beliefs. I am truly humbled by the support of DVN constituents and the great work of my wonderful team of volunteers. Thank you all! #ChooseForward pic.twitter.com/k10XyC8dfY — Han Dong (@handongontario) 2019年10月22日

實習記者賴韻如／綜合報導

加拿大第43屆大選結果於22日出爐，本屆有40名華裔背景人士參選，最後共有「8名」華裔當選國會議員，不論是參選或是當選人數，均創下新紀錄，也顯示出了加拿大華裔人士參政意願越來越強烈。

據《中央社》報導，本屆當選的8名華裔國會議員主要來自香港移民及其後代，其中，13歲自上海移民來加拿大的自由黨新科國會議員董晗鵬（Han Dong）則是少數例外，未來將是加國聯邦政壇罕見的中國大陸背景第一代移民。他於受訪時表示，自己將秉持追求民主自由、捍衛多元文化的價值觀，服務所有選民，並且確保孩子們的未來。

CBC reports that the Liberal Party have won or are leading in 145 seats, compared to 119 for the Conservatives. pic.twitter.com/nAA550gqFI — Kate Lyons (@MsKateLyons) 2019年10月22日

今年42歲的董晗鵬曾於2014年至2018年擔任安省自由黨省議員，這次參選獲得選區安省當河谷北（Don Valley North）逾5成選民支持，高票當選。對於自由黨從4年前的多數政府到今日的大選，勉力維持少數政府局面，董晗鵬則說表示，民意今天選擇了一個少數的、進步的自由黨政府，未來的任期，他將持開放心態去面對國會工作，相信所有政黨都是在為加國人民服務，「未來通過談判協商，一定會將最好的政策落實下去。」

然而，關於「加拿大過去一年來與中國的關係陷入了冰點期，自由黨未來會將如何面對？」對此，董晗鵬則表示，「已經在加拿大住了30年，當然希望加中關係能夠健康，許多華裔也都有同樣的想法。」他認為，先前杜魯道總理（Justin Trudeau）和外長方慧蘭（Chrystia Freeland）表現非常成熟，更盡力設法讓2名因華為孟晚舟事件遭北京拘禁的加拿大公民回加，「目前談論中加關係為時過早，等選舉之後塵埃落定，會繼續推進此事。」