人夫載女「摩鐵急開房」卻遇客滿…失控掏槍恐嚇！法庭辯：我恐慌症發作

▲桃園1名呂姓男子載女性友人前往摩鐵開房休息，因不滿櫃台人員表示客滿無法入住，竟拿槍威脅出來威脅恐嚇。（示意圖，與本案無關／取自Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

桃園一名已婚的呂姓男子載著古姓女友人至摩鐵休息，在辦理登記時，因櫃台方姓女服務員表示已客滿，一時情緒失控，竟當場拿出一把黑色手槍威脅恐嚇，嚇得方女心生恐懼，趕緊逃離現場。桃園地院依恐嚇危害安全罪一審判呂男7個月有期徒刑；二審因呂男事後誠意與方女和解，改判5個月有期徒刑。

人夫呂男2018年6月22日載著古女前往桃園一摩鐵投宿休息，抵達時因櫃台服務員方女表示「已客滿」無法入住，迫切想開房的呂男瞬間情緒失控，隨即從身旁掏出1把黑色手槍，拉動槍機將槍口對準方女，要求她迅速安排房間。而方女一見手槍對準自己，嚇得驚慌失措，趕緊逃現場。

桃園地院審酌時，呂男拿出診斷證明書表明自己患有恐慌症，當時是因為突然發作，才會出現失控行為，對於自己嚇到方女感到抱歉，同時表示，當時手上拿的是不是真槍是玩具槍，沒有殺傷力。

法官審理時認為，呂男確實受恐慌症發作所影響，但考量他犯後坦承犯行、表達悔意態度良好，且已用3600元誠意與方女和解，再兼衡其教育程度至大學，現從室內設計、家庭經濟小康、育有2名小孩且老婆又患有重大疾病，最後原一審判他7個月有期徒刑；二審改判5個月有期徒刑。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►「酒店邀請卡」惹禍！律師娘爆先生愛賭色 裝「黃金單身」多劈、小三逼宮才訴離

►貴婦逛免稅店「試戴精品」！趕飛機將25萬手環帶出國 95折買下換和解