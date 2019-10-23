華聞快遞／陸VR產業潛力巨大　5G助推虛擬實境產業「回暖」

▲專家認為，5G將助推VR產業迎來復興。（圖／免費圖庫pakutaso）

《北京》陸VR產業潛力巨大 5G助推虛擬實境產業「回暖」

曾一度備受市場追捧的虛擬實境(VR)技術，近幾年在大陸似乎有些沉寂和低調。不過在19日舉行的世界VR產業大會上，騰訊公司副總裁、華東總部總經理張立軍認為，在5G加持下，VR有可能成為智慧手機、電視以外的第3塊螢幕，而相比手機和電視，VR視野更廣闊、感受更真實。隨著5G商用化的加速，晶片、顯示技術和演算法等技術的不斷進步，VR產業將迎來新一輪爆發。（科技日報）

《福建》寧德時代歐洲工廠正式動工 2022年產能將達14GWh

甯德時代位於德國圖林根（Freistaat Thüringen）的首個海外工廠於10月18日正式動工，該項目建成後將成為德國最大的鋰電池工廠。根據計畫，寧德時代歐洲工廠此次開工面積為23公頃，生產線包括電芯及模組產品，預計2022年可實現14GWh的電池產能。（澎湃新聞）

《北京》人行開展人民幣2500億元逆回購操作

中國人民銀行22日發佈公告稱，為對沖稅期高峰提前、地方國庫現金管理到期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕，當日開展2500億元（人民幣，下同）逆回購操作，期限為7天，中標利率為2.55%。（新華社）

《上海》首個大型計程車專用充電場站投入運營

上海首個大型計程車專用充電場站、國家電投「玖行充電」寶安公路充電站22日正式投入運營，其佔地近1萬平方公尺，站內66根雙槍充電樁全部採用大功率直流快充，可滿足132輛新能源計程車同時充電需求，單樁輸出最大功率100KW。此次投入運營的僅為該場站的一期工程，場站將要建成200個充電車位，以及專為計程車駕駛提供綜合配套的服務中心。（中新社）

▼ 上海計程車充電站。（圖／中新社）

《北京》美國將對華3000億美元「徵稅清單產品」啟動排除程式

美國商務部日前發佈公告，稱將自10月31日起，對中國3000億美元加征關稅清單產品啟動排除程式；自2019年10月31日至2020年1月31日，美國利害關係方可向美國貿易代表辦公室（USTR）提出排除申請，需要提供的資訊包括有關產品的可替代性、是否被徵收過反傾銷反補貼稅、是否具有重要戰略意義或與中國製造2025等產業政策相關等；如果排除申請得到批准，自2019年9月1日起已經加征的關稅可以追溯返還。（央視新聞）

《廣東》深圳大規模建設公共住房 房價最高不超過21萬元／平方公尺

深圳正在全市範圍內開展公共住房建設行動，大規模建設人才住房、安居型商品房以及公共租賃住。深圳政府日前宣佈，位於原特區內的公共住房項目毛坯房最高售價低於5萬（約新台幣21萬元）/平方公尺、位於原特區外的公共住房項目售價低至2萬-3萬/平方公尺左右，均遠低於同類地區商品房售價。（深圳發佈）

《北京》陸房地產市場熱度緩解 住宅地價同比增速連續六個季度放緩

今年第三季度大陸主要城市地價監測報告顯示，總體地價水準月增長率、年增長率均放緩，其中住宅地價同比增速已連續六個季度放緩。從年增長率來看，較去年同期增長4.20%，增速較上一季度下降0.42個百分點。分用途看，商服、住宅、工業地價同比增速依次為3.09%、5.59%、2.85%，較上一季度分別變化-0.38、-0.86、0.17個百分點。（澎湃新聞）

《北京》第三代雜交晚稻畝產突破1000公斤 袁隆平透露下一目標

由中國工程院院士袁隆平領銜科研攻關的「第三代雜交水稻技術」，首次專家測產驗收完畢，畝產突破1000公斤。袁隆平表示，未來他的團隊將向一公頃產20噸(即畝產1333公斤)的目標努力。此外，專家組認為，第三代雜交晚稻新組合表現優勢強，產量有重大突破，建議國家及相關單位給予大力支持，加快推動產業化進程。（澎湃新聞）

▼袁隆平。（圖／中新社）