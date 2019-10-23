54歲女「伴男友腐爛屍」逾1周！　房內點滿「香氛蠟燭」掩噁臭味

▲歐文點燃香氛蠟燭掩蓋男友腐爛屍體的臭味。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國北愛爾蘭發生一起悲慘案件，54歲的歐文（Angela Irwin）發現男友麥克馬斯特（Robin McMaster）在床上暴斃，卻沒有做出任何處理，把屍體留在床上至少9天導致「嚴重腐爛」，甚至點燃香氛蠟燭，試圖掩飾惡臭味。她被控做出虛假陳述、阻止安葬，今天（22日）入獄。

"She kept my son lying there like a piece of rotting meat." 由 The Sun 發佈於 2019年10月22日 星期二

根據BBC報導，受害者2018年11月13日最後一次被人目擊，從此以後失去聯繫。死者弟弟非常擔心，因此上門拜訪，發現哥哥的家中點滿香氛蠟燭，歐文聲稱男友背痛，臥床休息。他強行闖入房間，竟目睹麥克馬斯特「嚴重腐爛」的屍體。

法醫驗屍報告指出，麥克馬斯特「很有可能」死於過度服用鴉片類止痛藥「曲馬多」（Tramadol）與其它處方藥物，被發現時應該已經死亡2周至3周。但是，他最後一次露面9天後就被發現死亡。

根據安特里姆（Antrim）皇家法庭，死者弟弟目擊哥哥腐屍，罹患「創傷後壓力症候群」（PTSD）。麥克馬斯特的媽媽出庭時表示，曾想要連絡兒子，歐文卻只回答「他不舒服」，甚至詳細交代男友吃了哪些食物，絲毫沒有透露死訊，「她讓我兒子像一塊腐爛的肉一樣躺在那裡。我沒有辦法摸摸他的頭髮道別。我身為一名母親，正在為此服無期徒刑。」

▲法醫認為，麥克馬斯特死於用藥過量，而歐文有藥物濫用的歷史（示意圖／免費圖庫Pixabay）

根據《太陽報》，歐文曾有藥物濫用歷史，罹患焦慮症與憂鬱症，案情曝光前一天，曾向男友的家庭醫師索取安眠藥跟抗組織胺。她透過辯護律師表示，想要對麥克馬斯特一家「毫無保留地表達道歉與同理。」

法官麥可雷諾斯（Melody McReynolds）認為，這是一起「非常悲劇的案件」，因為被告過著「悲傷且骯髒」的生活，「活在一個退縮的世界裡，否認發生的一切事情」。歐文承認阻止男友的屍體受到合法安葬，被檢 方指控做出虛假陳述，被宣判2年有期徒刑，1年以後可獲假釋，今天入獄服刑。



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