父親生前力推南北合作…金正恩視察金剛山喊拆南韓設施：看了心情差

▲ 金正恩要求拆除金剛山南韓設施。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人日前前往視察象徵南北韓經濟合作的金剛山觀光旅遊設施，不僅大力批評前任領導人依賴南韓的政策，還下令拆除由韓方興建的設施。分析指出，南北韓2018年9月簽署《平壤共同宣言》，協議重啟金剛山觀光事業，至今卻毫無進展，讓金正恩感到不滿。

勞動黨機關報《勞動新聞》及北韓官媒《朝中社》23日報導，金正恩前往金剛山一帶觀光區現場指導，也視察高城港、海金剛酒店、文化會館、金剛山飯店等由南韓承包的設施。金正恩指責，南韓興建的設施完全沒有民族特色、嚴重缺乏建築美感，就像工地的臨時建築物的一樣，有損當地自然景觀，且因缺乏管理而破破爛爛。

《朝中社》指出，金正恩嚴詞批評，在前人拱手讓出觀光區以換取利益的錯誤政策之下，金剛山被閒置逾10年，白白浪費了這塊土地。他認為，在國力薄弱時依靠他國的依賴政策大錯特錯。

▲ 金正恩鮮少公開批評前領導人的政策。（圖／朝中社）

金光山觀光特區是金正恩的父親、已故的北韓前領導人金正日掌權時與南韓現代集團攜手推動的代表性南北韓經濟合作事業事業，在金正日果敢的決策之下才得以實現。南韓《韓聯社》指出，領導人的決定在北韓向來是最高原則，金正恩公開批評父親政策的舉動實屬罕見。

金正恩當天還表示，「應該與南韓相關部門討論過後，將看了就讓人心情不好的南韓設施全部拆除，以我們的方式新建能夠與金剛山自然景觀融合的現代化服務設施。」他指責，外界將金剛山視為南北韓共同資產，就如同現今兩韓關係的縮影，「南北韓關係沒有進展就無法辦法發展金剛山觀光產業是錯誤的想法。」

金正恩強調，「金剛山是我們以血淚爭取而來的土地，從懸崖峭壁到一棵小小的樹木都代表我們的自主權與尊嚴。」他隨時歡迎南韓民眾到金剛山觀光，但認為由南韓承辦當地觀光事業並不可取。

金正恩雖態度強硬，但也提及「會與南韓相關部門討論」，顯示雙方還有對話餘地。南韓政府人士不免對他這番言論感到錯愕，23日向《韓聯社》表示，政府各方目前避免對此發表評論，仍在掌握狀況當中。

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