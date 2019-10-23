快訊／富少「炸隧道」釀2死一審判2年4月！　賠5千萬死傷家屬幫求情

▲游翰甯在隧道內飆車造成2死3傷，賠償數千萬元與死傷家屬和解。（圖為資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導

「心靈海」集團富少游瀚甯在台北市自強隧道飆車失控肇事，造成女友及正在隧道內施工的張姓工人2死另有3人受傷，檢方追加請求法院依妨害公眾往來安全致死罪判刑，游男則是積極尋求和解，外傳總和解金達5000萬元天價紀錄，獲得死傷者家屬寫信表示寬恕；士林地院23日上午宣判，依妨害公眾往來安全罪，以符合自首且已達成和解、情可憫恕等理由，依法減刑2次後，判游2年4月徒刑，可上訴。

▲游翰甯「炸隧道」的現場讓人感覺慘不忍睹。（圖／資料照）

游男被控在2018年7月6日晚上，開藍寶堅尼LP560-4(小牛)，和友人相約競速，一進自強隧道，開始急加速，因閃避不及，失控撞上正在施工的工程車，導致游車上的劉姓女友、張姓工人當場死亡，另3人受到骨折等輕重傷。

事發後傳出游男與2位死者家屬、2位傷者、租車公司和工程公司達成和解，總賠償金額超過5千萬元，不但獲得女友母親原諒，張姓工人的兄弟們、工程公司老闆都先後寫信表示「願以同理心寬恕」，希望法官給游男悔改的機會。

▲死傷者家屬和公司老闆先後寫信幫游翰甯求情。（圖／翻攝資料照）

游男則在法庭上為自己的愚蠢、魯莽道歉，解釋「當初在進隧道前都慢慢開，直到進入隧道確定沒車後才加速」，辯護律師代為請求法院給予緩刑機會，並指游男願意到小學當交通導護彌補所犯錯誤。不過檢方仍以男子謝亞軒因在台北市南京東路飆車釀3死，被判13年一案為例，請求法院也依妨害公眾往來安全致死罪重判游男。

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