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與美國大不同？英國研究：電子煙幫助130萬人戒菸　原來最大差異是「含量」

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▲▼電子菸，電子煙。（圖／達志影像／美聯社）

▲2017年有近7萬人靠電子煙戒除菸癮。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

電子煙引發不明肺病在北美掀起一陣抵制風波，但最新科學期刊研究發現，電子煙在2017年幫助7萬名英國癮君子成功戒菸。和美國大不相同的是，英國將電子煙視作傳統紙菸的「安全替代品」，目前至少有130萬人藉由電子煙完全戒除了菸癮。但研究人員也強調，這樣的方式不一定適合每個國家。

根據學術期刊《ADDICTION》的最新研究，針對英國5萬498名吸菸者進行了追蹤調查，結果發現從2011年電子煙開始興起後，戒菸的成功率逐年上升，甚至到了2017年有5萬700至6萬9930人成功利用電子煙戒菸。英國衛生部門將電子煙視作傳統紙菸的「安全替代品」，根據統計，目前至少有130萬人藉由電子煙完全戒除了菸癮。

▲▼電子煙。（圖／路透）

▲英國對電子煙內的尼古丁含量規定嚴格。（圖／路透）

英國公共衛生部門認為，電子煙的危害比紙菸還要小95%。論文作者倫敦大學學院研究員布朗（Jamie Brown）指出，調查結果顯示，電子煙確實有助於人們戒菸，「到目前為止的研究表明，電子煙的危害比紙菸還要小，能夠協助戒菸。」但布朗也強調，英國對於電子煙的銷售管制非常嚴格，幾乎沒有「從未吸菸」的人使用電子煙，和美國青少年將電子煙視為流行元素的狀況非常不同。

該研究結果也顯示，戒菸期間使用電子煙的頻率，和最終是否成功戒菸呈現正相關，作者之一的比爾德（Emma Beard）認為，英國在監管和推廣之間找到了合理的平衡點。資助這項研究的「帝國癌症研究基金會」（Cancer Research UK）政策經理巴特沃斯（George Butterworth）認為，電子煙是一項新穎的產品，它並非沒有風險，現今的研究無法證明它的長期影響，「所以我們強烈反對沒有吸菸習慣的人使用。」

英國政府有效地運用規定和監督系統，確保電子煙內的尼古丁含量控制在一定程度下。英國自2016年開始即遵循《歐盟菸草製品指示》，限制了菸商廣告和電子煙油內的尼古丁含量；CNN報導，英國規定每毫升內尼古丁不得高於20毫克，而不像美國樣毫無限制。

►英國政府大倡電子煙！　「醫院允開煙店」YouTuber驚喜：美國根本平行時空
►《菸害防制法》修法還卡在立案！國健署：做通盤檢討「研擬納入加熱菸」
►美「電子煙肺病」最小13歲、死亡最小17歲　專家提5大傷害：小心你的腦

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