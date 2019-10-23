台南地檢署率警調廉　與37區地方耆老意見領袖暢談反賄選

▲台南地檢署由檢察長林錦村親率主任檢察官等，結各所轄16個警分局辦理「檢察官與民有約」反賄選宣導暨社區治安會議，吸引近3千多民眾參與，有效提升營造全民反賄選氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正副總統及立委選舉，將於2020年1月11日舉辦投票，台南地檢署為將反賄選觀念深i植人心，並勇於檢舉賄選，由檢察長林錦村親率檢、政風、觀護人及警調廉等單位，結各所轄16個警分局辦理「檢察官與民有約」反賄選宣導社區治安會議共計16場次、參加民眾近3千餘名，有效提升營造全民反賄選氛圍。

台南地檢署為避免暴力及金錢介入選舉，影響選舉結果公平性，特別組成專案宣導小組，積極推動廉能政治、建立民眾對政府的信賴，須確保選舉所產生的公職人員、民意代表清廉執行與問政，故應以強力的反賄宣導、查緝賄選等作為將黑金拔根斷源，遏止黑金對民主政治的危害，以作為廉能政治最具體、根本的實踐；是以，台南地檢署檢察長林錦村，就反賄選宣導部分，特別指示主任檢察官吳維仁與地區政風業務聯繫中心研議後，結合台南市警察局所屬各分局，秉持「簡化業務」、「強化績效」、「拓展廣度」、「分眾宣導」等具體方針，規劃實施「檢察官與民有約反賄選宣導暨社區治安會議」專案活動共計16場次，期以直接走入基層、與37區轄內立委候選人、市議員、里鄰長、社區發展協會理事長、守望相助隊、警友會、義警、民防、志工、守望相助隊等耆老意見領袖、暢談反賄選議題、訴諸直接感受的方式，達到普及反賄選觀念及擴大社會參與。會中並就執行「安居緝毒」專案，2019年度1至9月與去年同期比較各級毒品製賣運輸新收人次皆較去年同期減少25％、各級毒品第1次施用人數減少23％，顯示毒品案件下降、執行成效斐然。



台南地檢署檢察長林錦村於各活動場次中一再表示，民主國家的價值在於乾淨公平清廉的選舉環境，地檢署結合台南市警察局所屬各分局舉辦「檢察官與民有約反賄選宣導」系列，即在倡導市民不買票、不賣票，勇於檢舉買票者，違法的人應接受法律的制裁，讓優秀的人才更有信心投入公職，為國家及地方服務，並暨期提升公民社會責任，落實反賄選核心價值。