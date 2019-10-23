　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南地檢署率警調廉　與37區地方耆老意見領袖暢談反賄選

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南地檢署由檢察長林錦村親率主任檢察官等，結各所轄16個警分局辦理「檢察官與民有約」反賄選宣導暨社區治安會議，吸引近3千多民眾參與，有效提升營造全民反賄選氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南地檢署由檢察長林錦村親率主任檢察官等，結各所轄16個警分局辦理「檢察官與民有約」反賄選宣導暨社區治安會議，吸引近3千多民眾參與，有效提升營造全民反賄選氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

正副總統及立委選舉，將於2020年1月11日舉辦投票，台南地檢署為將反賄選觀念深i植人心，並勇於檢舉賄選，由檢察長林錦村親率檢、政風、觀護人及警調廉等單位，結各所轄16個警分局辦理「檢察官與民有約」反賄選宣導社區治安會議共計16場次、參加民眾近3千餘名，有效提升營造全民反賄選氛圍。

▲台南地檢署由檢察長林錦村親率主任檢察官等，結各所轄16個警分局辦理「檢察官與民有約」反賄選宣導暨社區治安會議，吸引近3千多民眾參與，有效提升營造全民反賄選氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署為避免暴力及金錢介入選舉，影響選舉結果公平性，特別組成專案宣導小組，積極推動廉能政治、建立民眾對政府的信賴，須確保選舉所產生的公職人員、民意代表清廉執行與問政，故應以強力的反賄宣導、查緝賄選等作為將黑金拔根斷源，遏止黑金對民主政治的危害，以作為廉能政治最具體、根本的實踐；是以，台南地檢署檢察長林錦村，就反賄選宣導部分，特別指示主任檢察官吳維仁與地區政風業務聯繫中心研議後，結合台南市警察局所屬各分局，秉持「簡化業務」、「強化績效」、「拓展廣度」、「分眾宣導」等具體方針，規劃實施「檢察官與民有約反賄選宣導暨社區治安會議」專案活動共計16場次，期以直接走入基層、與37區轄內立委候選人、市議員、里鄰長、社區發展協會理事長、守望相助隊、警友會、義警、民防、志工、守望相助隊等耆老意見領袖、暢談反賄選議題、訴諸直接感受的方式，達到普及反賄選觀念及擴大社會參與。會中並就執行「安居緝毒」專案，2019年度1至9月與去年同期比較各級毒品製賣運輸新收人次皆較去年同期減少25％、各級毒品第1次施用人數減少23％，顯示毒品案件下降、執行成效斐然。

▲台南地檢署由檢察長林錦村親率主任檢察官等，結各所轄16個警分局辦理「檢察官與民有約」反賄選宣導暨社區治安會議，吸引近3千多民眾參與，有效提升營造全民反賄選氛圍。（圖／記者林悅翻攝，下同）
台南地檢署檢察長林錦村於各活動場次中一再表示，民主國家的價值在於乾淨公平清廉的選舉環境，地檢署結合台南市警察局所屬各分局舉辦「檢察官與民有約反賄選宣導」系列，即在倡導市民不買票、不賣票，勇於檢舉買票者，違法的人應接受法律的制裁，讓優秀的人才更有信心投入公職，為國家及地方服務，並暨期提升公民社會責任，落實反賄選核心價值。

ET快訊
李國毅「望族貴公子」起底！泰山橫著走…家住600坪莊園騎馬養
快訊／港女箱屍案陳同佳獲釋！出獄鞠躬道歉：希望到台灣服刑
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南地檢署率警調廉　與37區地方耆老意見領袖暢談反賄選

「鞍馬王子」李智凱金牌三連霸　女子韻律體操桃園也摘金

「黃亞細肉骨茶」桃園首發店　10/24中壢大江開幕

鄭文燦為小英拚大選　大溪挺小英後援會人潮比預期多一倍

玉山國中學生挑戰玉山主峰　完成自我突破走出舒適圈

嘉義市資源回收績效　今年度達標速度優於去年

嘉義火車站前　首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作

東北扶輪社捐贈12導程心電圖　提升嘉市救護品質

積極推動台日交流及棒球運動　名城政次郎獲頒榮譽市民

遊艇出海失去動力外海漂浮　海巡迅速救援人船平安返航

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

5歲妹「歌仔戲手勢」飆唱KTV！　遍體鱗傷式唱法...網：誰甩了妳

台南地檢署率警調廉　與37區地方耆老意見領袖暢談反賄選

「鞍馬王子」李智凱金牌三連霸　女子韻律體操桃園也摘金

「黃亞細肉骨茶」桃園首發店　10/24中壢大江開幕

鄭文燦為小英拚大選　大溪挺小英後援會人潮比預期多一倍

玉山國中學生挑戰玉山主峰　完成自我突破走出舒適圈

嘉義市資源回收績效　今年度達標速度優於去年

嘉義火車站前　首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作

東北扶輪社捐贈12導程心電圖　提升嘉市救護品質

積極推動台日交流及棒球運動　名城政次郎獲頒榮譽市民

遊艇出海失去動力外海漂浮　海巡迅速救援人船平安返航

淡海房子飆到4字頭！　中和哥一看房價傻眼…　網3字勸退：濕、冷、塞

南台灣社會住宅牛步　年輕人批「直接給租金補貼最實際」

左營旅社深夜大火！警消清點住宿旅客…意外查到2失聯移工

為什麼會被鬼壓床？　醫揭真相：這幾種人最容易遇上！

柯爾前3場僅被敲1轟　世界大賽首戰就挨2轟

影／勸陳同佳來台牧師　堅稱：他一直想贖罪，沒「被自首」

洋基快把錢準備好　柯爾新約可望衝2.45億史詩紀錄

高鐵延伸宜蘭只要13分鐘　林佳龍：拆遷、環境衝擊有可行性

勞動部：勞務關係結果下周出爐　外送員須加保商業保險、勞健保

台鐵中壢站今晨1旅客落軌遭撞　網怒：又來了！3天來第3起

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

羅東夜市周邊路面　出現藍色標線

鄭文燦為小英拚大選　後援會人潮多

麻豆警加強取締宣導雙管齊下

土城承天路路殺改善工程完工

「黃亞細肉骨茶」桃園首發店　10/24開幕

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

全嘉首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作

保育日本禿頭鯊　台東縣政府公告禁漁期

竹北莊敬三分兩段　橫跨橋2021年可望完工

名城政次郎獲頒榮譽市民

台中女墜樓　傷重送醫搶救中

淡水東來大廈海砂屋拆除中

快儲水！桃園、新北9.8萬戶大停水

更多熱門

相關新聞

台南城市音樂節、貴人散步音樂節

台南城市音樂節、貴人散步音樂節

2019台南城市音樂節暨貴人散步音樂節將於11月8日熱烈展開，10月22日活動記者會上公布戶外主舞台10組演出樂團陣容，以及活動彩蛋—飛天小女警將以搖滾樂手形象在台南初登場，市長黃偉哲與參演樂團榕幫、晨曦光廊、羣青等貴賓邀請樂迷朋友一起唱遊台南、與貴人相遇在古都！

台南歷屆議員回娘家

台南歷屆議員回娘家

台南歸仁工寮火警延燒波及民宅

台南歸仁工寮火警延燒波及民宅

台南亮麗晴空PLUS計畫成效佳

台南亮麗晴空PLUS計畫成效佳

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

關鍵字：

台南地檢署耆老賄選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

快訊／母客廳收東西　4歲兒臥室跑跳墜11樓不治

被爆出軌懷孕！劉詩詩提告結果出爐

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

快訊／港府：台灣無權派人到港押解陳同佳

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面