握手言和！土耳其與俄羅斯達成歷史性協議　「共同協防」土敘邊境

▲土耳其總統艾爾段（左）與俄羅斯總統普丁（右）達成歷史性協議。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）22日和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在索契（Sochi）進行會談後宣布，兩國達成了歷史性的協議，在庫德族撤出敘利亞北部30公里外後，俄羅斯將承認土耳其掌控敘北地區的「安全地帶」，並在該區協助進行聯合巡邏。

土耳其9日發動「和平之泉」行動，進攻敘利亞北部的庫德族據點，旨在開闢一個長120公里、寬32公里，並由土耳其控制的「安全地帶」。由美國主導的5天停火協議將於22日晚間10時到期，土耳其和俄羅斯在22日達成協議，從23日中午12時開始，所有在安全地帶內的敘利亞民主力量（SDF）戰士，必須在150小時內撤離到土敘交界30公里外。

150小時後，俄羅斯將和土耳其軍隊會在離土國邊界10公里內的敘北地區聯合巡邏，並同意土耳其政府掌控從敘利亞東北邊境特爾阿布雅德（Tel Abyad）到拉斯埃恩（Ras al-Ain）長120公里、寬32公里的「安全地帶」。

曾擔任俄羅斯議員的政治學教授馬爾科夫（Sergey Markov）表示，協議對莫斯科和安卡拉來說是雙贏，「SDF從土敘邊境這一大塊土地撤出．基本上沒有辦法進行任何攻擊。」儘管在2015年土耳其擊落俄羅斯戰鬥機後，兩國關係一度陷入緊張，但這次的協議等同大和解，俄羅斯也正持續擴張其在中東地區的影響力。

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