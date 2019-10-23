木匠破窗爬進單親媽公寓！　4歲吉娃娃慘遭「9m高往外扔」吐血倒地

▲ 為治療多比的傷勢，喬丹娜花費大筆醫藥費。（圖／翻攝自臉書／Jordanna Davies）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國威爾斯日前發生一起離譜的案件，一名女子出門時家中遭木匠闖入，還將她心愛的寵物吉娃娃從9公尺高的窗戶往外丟，導致狗狗受到重傷，讓她除了花費大把醫療費用，還承受龐大的心理壓力。

單親媽媽喬丹娜（Jordanna Davies）9月2日在姊姊家作客時收到木匠丹尼爾（Daniel Ashleigh Williams）的訊息，稱他人在喬丹娜位於尼思的家樓下。喬丹娜馬上回復道，自己並不在家，不久後接到鄰居來電才得知，丹尼爾竟打破窗戶後爬進她的公寓，還將她的吉娃娃多比（Dobbie）從2樓窗戶往外丟。

4歲半的多比隨後被人發現躺在路上，傷勢嚴重，腿部及臀部必須動手術。喬丹娜為此在短時間內籌出2222.21英鎊（約8.7萬新台幣）的醫藥費，否則就得眼睜睜看著多比被安樂死。多比仍須接受費用達3000英鎊（約11.8萬新台幣）的腿部及髖關節手術，在此之前都必須打石膏。

喬丹娜聲明指出，「這對我造成巨大的壓力和焦慮。當我知道他（丹尼爾）破窗而入，我覺得住在那裡並不安全。這起事件發生前我才剛安頓下來，現在不得不暫時以木板將窗戶封起來。」

她提到，多比只是一隻沒有防禦能力的小狗，不會傷害任何人，「這傷透我的心。聽完事發經過後，我坐上計程車，接著就看到多比口吐鮮血。我不能抱牠，也不能移動牠。我把牠從一個虐待牠的家庭中解救出來，牠是很可愛的寵物，本來就容易緊張。我不敢相信有人會對動物做出這種事，無法理解。」

現年30歲的丹尼爾來自卡馬森郡，22日在斯萬西地方法院出庭，承認自己對動物造成不必要的傷害，將在11月11日被判刑，但他與喬丹娜的關係目前未被公開。他的辯護律師蕾貝卡（Rebecca Carter）則表示，丹尼爾有嚴重的精神健康問題，患有邊緣性人格障礙、抑鬱與焦慮，希望從輕量刑。

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