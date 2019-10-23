　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／勸陳同佳來台牧師　堅稱：他一直想贖罪，沒「被自首」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

在台分屍女友的陳同佳日前通過香港聖公會教省秘書長管浩鳴，向特區政府表達去台灣投案自首的意願。管浩鳴22日在接受《環球時報》時透露，他與陳同佳接觸了6個月，一個禮拜看他一次，堅稱他不是「被自首」。

▲▼陳同佳出獄。（圖／翻攝美聯社直播）

▲陳同佳今（23日）獲釋步出監獄。（圖／翻攝AP）

管浩鳴指出，在與陳同佳的幾次中，初步覺得他不算怎麼壞，因為為一般的人逃回來就不承認(殺人這件事)了，但他不僅承認，而且說出了藏屍地點；他畢竟還年輕，只有19歲。

談起陳同佳為何答應自首，管浩鳴說，「他給我的印象是『沒有想過要逃避這些事』。對於去台灣自首，一開始他就想過，但拿不定主意，畢竟他對台灣的生活、當地司法程式和監獄等各方面情況都不太瞭解。」

管浩鳴表示，「為此我去了台灣，也請了台灣律師，後來陳父也去了台灣見律師，我又再請台灣律師到香港跟陳同佳接觸；大概一個多月前，他終於答應去台灣自首並請我安排，所以我又去了台灣，希望台方能允許我以後到監獄看他，給他進行一些心靈輔導，並沒有一些人所想的什麼政治目的。畢竟是我勸陳同佳去自首的，我不想丟他過去，我相信自己對他有這份責任。」

▲▼陳同佳出獄。（圖／翻攝美聯社直播）

▲陳同佳面對記者採訪時，鞠躬向被害者家屬道歉。（圖／翻攝美聯社直播）

但陳同佳此舉遭不少人質疑是「被自首」，對此管浩鳴說，「沒可能的！不只是陳同佳，包括他的家人，相信都經過了很長一段時間思考。他還年輕，我們都希望他有好的認罪態度，希望台灣當局、法官給他一個重新做人的機會。我也一直鼓勵他說，不這樣你是抬不起頭來做人的，很可惜現在弄成這個樣子。」

管浩鳴接著表示，「我覺得台灣好像在嚇唬他不要回去一樣。按照我們聽到的台灣律師的法律意見，陳同佳如果有好的認罪態度，應該不會(被判死刑)。台灣本身也在鬧廢死，所以不是極端殘酷或者釀成很多人命的話，一般來說不存在死刑的可能性。」

▲陳同佳殺害了自己的女友。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

至於自首原因，管浩鳴表示，「我相信他一直都想贖罪，而且做錯了事也一定要承擔責任。當然他也預計到，台灣律師也跟他說了，10年以上的徒刑是肯定的，他對此表示接受。至於香港，在這件事上沒有司法管轄權，只判了他一個洗黑錢罪，最多監禁20幾個月。」

管浩鳴指出，暫時不知道陳同佳下一步的安排，「我想，陳同佳肯定因為他的案子引起修例風波而對香港人心懷愧疚，我也一直跟他講不要這麼介意，這件事情只是一個導火線，發展到今天，局面不是他能夠控制的。」

ET快訊
4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審
最速158火球男劉致榮　傳紅襪準備簽約！
快訊／小禎認了「簽字離婚」！正式斷了與李進良12年婚姻
「LINE TAXI 叫車平台」上線！打開App一鍵就付款
快訊／富少「炸隧道」釀2死一審判2年4月！賠5千萬死傷家屬幫
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

搶救零售旅遊餐飲運輸業！　港府砸78億推新一輪紓困措施

華聞快遞／陸VR產業潛力巨大　5G助推虛擬實境產業「回暖」

練一字馬老師「強行壓腿」！6歲女童雙腳突「不自然僵直」倒地…送醫癱瘓了

與中國脫鉤就是與未來脫鉤！　華春瑩：希望美方敞開大門

中美之間需加深信任　韓學者預測：未來兩國可能脫鉤

影／陳同佳聲明全文！被問及「是否變成政治籌碼」　他鞠躬道歉不回應

陳同佳涉殺港女鞠躬道歉：願來台受審　「6關卡入台」警待命逮捕

陳同佳出獄後乘7人轎車…進入「何文田私人社區」！大批媒體在外守候　

影／陸委會致函要求「赴港押解陳同佳」！　湯家驊：只可在機場轉機處等候

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

5歲妹「歌仔戲手勢」飆唱KTV！　遍體鱗傷式唱法...網：誰甩了妳

4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

搶救零售旅遊餐飲運輸業！　港府砸78億推新一輪紓困措施

華聞快遞／陸VR產業潛力巨大　5G助推虛擬實境產業「回暖」

練一字馬老師「強行壓腿」！6歲女童雙腳突「不自然僵直」倒地…送醫癱瘓了

與中國脫鉤就是與未來脫鉤！　華春瑩：希望美方敞開大門

中美之間需加深信任　韓學者預測：未來兩國可能脫鉤

影／陳同佳聲明全文！被問及「是否變成政治籌碼」　他鞠躬道歉不回應

陳同佳涉殺港女鞠躬道歉：願來台受審　「6關卡入台」警待命逮捕

陳同佳出獄後乘7人轎車…進入「何文田私人社區」！大批媒體在外守候　

影／陸委會致函要求「赴港押解陳同佳」！　湯家驊：只可在機場轉機處等候

呆萌鬆獅好奇盯手機　5秒後被嚇到「綜藝摔」形象全失！

親戚妹月存1萬「節儉樣如街友」　2年後買東區1500萬新房！他挖真相：勵志文

殺害直播主前女友　兇手求免押「爸爸中風，時日不多」

外送驚見性感女神！他棄員工餐佛心直送「暗黑點餐客」　轉角遇見超正女星下樓親領

柯爾慘挨兩轟吞5個月首敗　世界大賽G1國民5比4搶首勝

4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

店家裝飯用秤的！女客開蓋喝豬腸湯「每段不到1cm」傻眼　小氣or嚴謹網吵翻

【廣編】堅果、藜麥強強聯手　萬歲牌堅果飲營養健康更美味

「戶戶送」無照違法外送！　公路總局稽查開出首張50萬元罰單

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

大陸熱門新聞

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

快訊／港府：台灣無權派人到港押解陳同佳

快訊／港女箱屍案陳同佳獲釋！

3年前「石棺藏屍案」港台移交犯人過程曝光！

他幫亡妻圓夢　喪禮、婚禮同天辦

按下馬桶沖水　年輕夫婦瞬間臭死

離婚半年！她驚見前夫牽著1歲雙胞胎…臉秒綠

檢警要港助押回陳同佳　港府：刑滿無法續拘

致函7小時「已讀不回」　陸委會：逃亡港府要負責

天皇登基會場　林鄭低頭滑手機

只堅持74秒！詠春大師戰搏擊手被一腳KO

遇上腳臭客太耿直　按摩師被暴打

一家四口午夜斃命！房東窗邊驚見「上吊女屍」

Dior上海秀播《我和我的祖國》 網嘲：求生慾爆棚

更多熱門

相關新聞

湯家驊：若到港押解只可在機場轉機處等

湯家驊：若到港押解只可在機場轉機處等

港女箱屍命案兇嫌陳同佳今日（23日）刑滿出獄，台灣表明不接受陳赴台自首，昨日稱今日派檢警到港押解嫌犯。香港資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，若台灣要派執法人員押解陳同佳，只可以到機場的轉機處等候，並由機管局協助安排，由陳同佳自行過境，與執法人員匯合並返台。

快訊／蔡英文：只有逮捕沒有自首！香港不辦陳同佳「台灣處理」

快訊／蔡英文：只有逮捕沒有自首！香港不辦陳同佳「台灣處理」

檢警赴港被拒！陸委會：香港成罪犯天堂

檢警赴港被拒！陸委會：香港成罪犯天堂

徐國勇：沒有拒絕陳同佳入境　只是要臨櫃申請

徐國勇：沒有拒絕陳同佳入境　只是要臨櫃申請

快訊／港女箱屍案陳同佳獲釋！

快訊／港女箱屍案陳同佳獲釋！

關鍵字：

陳同佳管浩鳴香港

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

李國毅「泰山望族貴公子」身分起底！

錄影當天雪莉輕生！《惡評之夜》宣布停播

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面