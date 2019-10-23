影／勸陳同佳來台牧師　堅稱：他一直想贖罪，沒「被自首」

記者蔡儀潔／綜合報導

在台分屍女友的陳同佳日前通過香港聖公會教省秘書長管浩鳴，向特區政府表達去台灣投案自首的意願。管浩鳴22日在接受《環球時報》時透露，他與陳同佳接觸了6個月，一個禮拜看他一次，堅稱他不是「被自首」。

▲陳同佳今（23日）獲釋步出監獄。（圖／翻攝AP）

管浩鳴指出，在與陳同佳的幾次中，初步覺得他不算怎麼壞，因為為一般的人逃回來就不承認(殺人這件事)了，但他不僅承認，而且說出了藏屍地點；他畢竟還年輕，只有19歲。

談起陳同佳為何答應自首，管浩鳴說，「他給我的印象是『沒有想過要逃避這些事』。對於去台灣自首，一開始他就想過，但拿不定主意，畢竟他對台灣的生活、當地司法程式和監獄等各方面情況都不太瞭解。」

管浩鳴表示，「為此我去了台灣，也請了台灣律師，後來陳父也去了台灣見律師，我又再請台灣律師到香港跟陳同佳接觸；大概一個多月前，他終於答應去台灣自首並請我安排，所以我又去了台灣，希望台方能允許我以後到監獄看他，給他進行一些心靈輔導，並沒有一些人所想的什麼政治目的。畢竟是我勸陳同佳去自首的，我不想丟他過去，我相信自己對他有這份責任。」

▲陳同佳面對記者採訪時，鞠躬向被害者家屬道歉。（圖／翻攝美聯社直播）

但陳同佳此舉遭不少人質疑是「被自首」，對此管浩鳴說，「沒可能的！不只是陳同佳，包括他的家人，相信都經過了很長一段時間思考。他還年輕，我們都希望他有好的認罪態度，希望台灣當局、法官給他一個重新做人的機會。我也一直鼓勵他說，不這樣你是抬不起頭來做人的，很可惜現在弄成這個樣子。」

管浩鳴接著表示，「我覺得台灣好像在嚇唬他不要回去一樣。按照我們聽到的台灣律師的法律意見，陳同佳如果有好的認罪態度，應該不會(被判死刑)。台灣本身也在鬧廢死，所以不是極端殘酷或者釀成很多人命的話，一般來說不存在死刑的可能性。」

▲陳同佳殺害了自己的女友。（左圖／翻攝自當事人臉書，右圖／ETtoday資料照）

至於自首原因，管浩鳴表示，「我相信他一直都想贖罪，而且做錯了事也一定要承擔責任。當然他也預計到，台灣律師也跟他說了，10年以上的徒刑是肯定的，他對此表示接受。至於香港，在這件事上沒有司法管轄權，只判了他一個洗黑錢罪，最多監禁20幾個月。」

管浩鳴指出，暫時不知道陳同佳下一步的安排，「我想，陳同佳肯定因為他的案子引起修例風波而對香港人心懷愧疚，我也一直跟他講不要這麼介意，這件事情只是一個導火線，發展到今天，局面不是他能夠控制的。」