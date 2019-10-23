槍殺酒吧男…他換名在逃40多年　如今「86歲被逮」面臨一級謀殺罪

▲沃爾特涉嫌謀殺卻在逃多年。（圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國德克薩斯州（Texas）一名86歲老翁日前被警方逮捕，因為他涉嫌一起數十年前的謀殺案，等於他在逃將近40年後，正義終於獲得伸張。

綜合外媒報導，1980年9月22日，愛達荷州（Idaho）克萊頓一個運動酒吧發生一起謀殺案，丹尼爾梅森伍利（Daniel Mason Woolley）因頭部中彈死亡，更波及到一名男服務生肩膀中彈及一名女顧客臉部遭鈍器打傷。

After nearly four decades on the run, Walter James Mason, 86, has been arrested in connection with a decades-old murder case https://t.co/nKJML3JgVe — CNN (@CNN) October 22, 2019

警方調查，在同地區生活並工作的沃爾特詹姆斯梅森（Walter James Mason）最有嫌疑，因此試圖追蹤沃爾特的行蹤，但沃爾特卻就此失去蹤影，無消無息幾十年。

直到今年10月10日，警方才在德州找到了沃爾特，並透過指紋比對確定了沃爾特的身分。警方指出，沃爾特之後改名為艾利森（Allison），疑似試圖躲避警方追查。

報導提到，沃爾特目前已經被送回愛達荷州，被關押在一個拘留所，將等待一及審判罪的審判。不過沃爾特堅持不認罪。