槍殺酒吧男…他換名在逃40多年　如今「86歲被逮」面臨一級謀殺罪

▲沃爾特涉嫌謀殺卻在逃多年。(圖/取自Pixabay)

記者林瑩真/綜合外電報導

美國德克薩斯州(Texas)一名86歲老翁日前被警方逮捕,因為他涉嫌一起數十年前的謀殺案,等於他在逃將近40年後,正義終於獲得伸張。

綜合外媒報導,1980年9月22日,愛達荷州(Idaho)克萊頓一個運動酒吧發生一起謀殺案,丹尼爾梅森伍利(Daniel Mason Woolley)因頭部中彈死亡,更波及到一名男服務生肩膀中彈及一名女顧客臉部遭鈍器打傷。

After nearly four decades on the run, Walter James Mason, 86, has been arrested in connection with a decades-old murder case https://t.co/nKJML3JgVe