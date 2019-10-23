中美矛盾並未解決　人大報告：陸經濟下行壓力沒有消失

▲北京市。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

中國人民大學21日發表的報告顯示，雖然中國大陸的經濟總體穩定增長，但下行壓力並沒有消失，而且宏觀經濟下行期出現諸多結構分化跡象。此外，即使中美經貿關係暫時緩和，但相關矛盾並沒有得到解決，美方的關稅行動對中國就業的影響「還沒有完全顯現」。

人大21日舉辦「中國宏觀經濟論壇（2019年中期）」報告會，報告顯示，2019年前三季度，雖然面臨內部結構調整和矛盾釋放、外部世界經濟和貿易下行、國際貿易環境不確定性提升等不利因素，大陸經濟較為平穩的增長，主要宏觀經濟指標保持在合理區間，但未來面對宏觀經濟下行壓力，需要積極應對。

《路透社》報導，數據分析指出，當前大陸面臨結構分化問題，如製造業和服務業分化加劇，製造業和服務業內部結構升級趨勢放緩，以及對外貿易中高新技術和機電產品的增速下降幅度更大，同時總需求增長對凈外需的依賴性重新上升，「衰退型順差增長」再現等。

▲上海市。（圖／CFP）

人大經濟學院教授于春海表示，「中美經貿關係暫時緩和，但相關矛盾並沒有得到解決，美國政府的關稅行動只是推遲，並沒有取消，已實施的關稅行動對中國就業的影響還沒有完全顯現。」他指出，加徵關稅的幅度如果達到21-24%，對就業的負面衝擊將會迅速顯露。

根據中証網，該報告提出的建議包括，加大逆周期宏觀經濟政策的調節力度、利用大陸大市場的優勢和吸引力，深化與日本、東盟、歐盟、俄羅斯以及一帶一路沿線國家的高水平經貿合作、積極參與和有效推進基於規則的國際貿易投資體系的完善和發展。

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