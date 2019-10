川普團隊再少一人！路透：白宮G7貿易顧問請辭　曾協助中美貿易談判

▲川普經濟顧問團隊再少一人。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普的團隊又再少一人!白宮G7貿易顧問、中美貿易談判諮詢團隊成員肖恩(Kelly Ann Shaw)準備於25日請辭,轉往私營機構任職。肖恩表示,他已經在聯邦機構任職10年,「離開的時候到了,我已經準備好下一次的冒險了。」

今年初肖恩接替威廉斯(Clete Willems )成為白宮國家經濟委員會(National Economic Council)副主任,專職處理G7、G20的經貿事務,在職期間也同時擔任中美貿易談判的諮詢團隊成員。路透社獨家消息指出,肖恩預計在25日離開白宮,轉往其他私營機構任職。肖恩並未透露會轉往何地,僅指出,原本他只預計在聯邦政府工作3年,但如今他已待了接近10年,「是時候該離開了,我已經準備好下一段冒險了。」

