川普團隊再少一人！路透：白宮G7貿易顧問請辭　曾協助中美貿易談判

▲川普經濟顧問團隊再少一人。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普的團隊又再少一人！白宮G7貿易顧問、中美貿易談判諮詢團隊成員肖恩（Kelly Ann Shaw）準備於25日請辭，轉往私營機構任職。肖恩表示，他已經在聯邦機構任職10年，「離開的時候到了，我已經準備好下一次的冒險了。」

今年初肖恩接替威廉斯（Clete Willems ）成為白宮國家經濟委員會（National Economic Council）副主任，專職處理G7、G20的經貿事務，在職期間也同時擔任中美貿易談判的諮詢團隊成員。路透社獨家消息指出，肖恩預計在25日離開白宮，轉往其他私營機構任職。肖恩並未透露會轉往何地，僅指出，原本他只預計在聯邦政府工作3年，但如今他已待了接近10年，「是時候該離開了，我已經準備好下一段冒險了。」

US #g20osaka G20 Sherpa Kelly Ann Shaw stresses the value of G20 consensus on quality infrastructure and a range of other issues. @CSIS pic.twitter.com/m1fBhZShGU — Gary Litman (@glitman25) July 17, 2019

肖恩請辭之際，美國與中國正在擬定第一階段的貿易協議，希望可以趕在11月16日的「亞太經濟合作會議領導人會議」中簽署。肖恩表示，她不會參與接下來的談判，「我們的團隊會完成接下來的工作，相信能取得良好的進展。」

白宮目前尚未公布由誰來接替肖恩的職位。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，肖恩在貿易政策方面的經驗相當豐富，在執行時發揮了關鍵作用，「我們會非常想念她。」