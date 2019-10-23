快訊／徐國勇斥港府刻意操作：沒有拒絕陳同佳入境　只是要臨櫃申請

▲徐國勇。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

港女箱屍命案兇嫌陳同佳23日9時許獲釋出獄，各界關注其是否會來台投案。對於港府要求我方應取消對陳同佳的入境管制，內政部長徐國勇23日受訪時重申「沒有拒絕他入境」，只是要臨櫃申請簽證，批評被解讀成拒絕入境是港府刻意操作，「有些不了解狀況的人還跟著港府講這些話，等於是被他利用了。」

針對陳同佳有意來台投案，引爆藍綠政治角力。陸委會發言人邱垂正22日宣布，已致函要求港府同意我方檢警前往香港押解陳同佳，然而，港府認為這等於跨境執法，不尊重香港的司法管轄權，完全不能接受，並指稱「台方若願意處理陳的自首，應立即取消對陳的入境管制，才不會令通緝令自相矛盾。」

對此，徐國勇23日在立法院受訪時表示，有關陳同佳案都轉給陸委會處理。他也重申，我們沒有拒絕他入境，而是「註記」，如果沒有掌握殺人犯搭機狀況，搭哪一班飛機來都不知道，「會不會有飛安的危險？如果坐飛機發現旁邊是殺人犯，你的感受是什麼？且電子簽證屬於觀光用的，他不是觀光客，怎麼能用自由簽證呢？」

徐國勇表示，即使要自由簽證，我們也必須掌握狀況，並沒有拒絕入境，「他可以來，只是要臨櫃去申請簽證」，不解為何被解讀成拒絕入境，「我不客氣地講，港府做這些操作，有些不了解狀況的人還跟著港府講這些話，等於是被他利用了。」

其他人也看了這些新聞...

►陳同佳投案 蔡英文臉書回擊：不要被誤導！我們從沒放棄國家司法管轄權

►馬英九痛斥綠營政治操作：陳同佳案和司法互助「不牴觸」

►大轉彎！檢警願赴港帶回陳同佳 陸委會：不讓兇嫌逍遙法外

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來