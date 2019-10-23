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練一字馬老師「強行壓腿」！6歲女童雙腳突「不自然僵直」倒地…送醫癱瘓了

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▲▼補習班老師強行壓腿，6歲女童全身癱瘓。（圖／翻攝自看看新聞）

▲補習班老師強行壓腿，6歲女童全身癱瘓。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

河南省平頂山市6歲女童彤彤日前在補習班學習跳舞，做了一個「下大腰」的動作時明顯「蹲」了一下，隨後又被老師輔助壓腿做了「一字馬」，不料兩個動作完成之後，突然雙腿僵硬，當場坐在地板無法動彈，隨後被緊急送往醫院。醫生診斷後歎氣表示，孩子全身癱瘓了，「別抱太大希望，除非奇跡出現。」

據《看看新聞》報導，看著彤彤以前的跳舞影片，媽媽不禁哽咽哭泣。彤彤今年6歲，學習跳舞已經2年了，10月6號上午正在舞蹈班上課的她卻出事了。當媽媽在醫院看到女兒時，孩子已經躺在病床上不能動彈。醫院的診斷證明書顯示，「腰部外傷並脊髓損傷導致的截癱。」

正在上課的女兒，怎麼突然受傷癱瘓了呢？媽媽查看補習班攝影機畫面後發現，當時，孩子做了一個「下大腰」的動作，「影片中，她做這個動作時明顯蹲了一下，但應該傷勢還不嚴重，所以也沒有將此事告訴老師。」

▲▼補習班老師強行壓腿，6歲女童全身癱瘓。（圖／翻攝自看看新聞）

▲孩子當場無法動彈。（圖／翻攝自看看新聞）

後來，老師又輔助壓著彤彤的腿做了「一字馬」的動作，造成了二次傷害。從畫面可以看出，此動作做完後，彤彤走路的姿勢明顯僵硬了許多，隨後走到自己的位置坐了下來，又做了伸展動作，「這時，老師叫孩子們集合，其他小朋友都起身移動，唯獨彤彤坐在地上動不了。」這時老師才發現異常，來到彤彤身邊，才發現孩子已經站不起來了，隨後立即把她送往醫院。

不過，對於這種說法，事發的舞蹈補習班卻並不認可。王姓負責人稱，「正常上課出現這種情況，我認為是不是孩子本身就有問題。」他表示，出於人道主義已經給了前期治療費用，後續「確實比較困難」。

▲▼補習班老師強行壓腿，6歲女童全身癱瘓。（圖／翻攝自看看新聞）

▲醫院開除的病情診斷書。（圖／翻攝自看看新聞）

但媽媽說，女兒剛受傷的時候，培訓機構的態度非常好，可這一切卻隨著女兒的確診突然改變了，「得知診斷結果的補習班，之後就沒再露面了，打電話也一直都沒接。」

對此，王姓負責人也表達了自己的看法，「無論是什麼情況，希望能通過法律途徑來解決這個事情，我願意把這個事情走上法庭。」

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