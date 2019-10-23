妒女拿酒瓶砸死同事「鋸子砍頭分屍」　把她腦袋埋進公寓花圃！

▲馬薩拉不滿同事，竟用酒瓶砸死對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

法國圖盧茲（Toulouse）傳出一起驚悚命案，55歲女子馬薩拉（Sophie Masala）忌妒同事普蘭奇（Maryline Planche）在辦公室裡人緣好、人見人愛，在填寫文件、辦公的方式上也有所分歧，竟用裝滿的酒瓶砸死對方，用鋸子砍斷死者頭部並埋進公寓花圃，最後把肢解過的屍塊丟進米迪運河（Canal du Midi）。

She developed an 'obsessional hatred' for her colleague after they disagreed over filing of documents and their office roles. 由 Metro 發佈於 2019年10月22日 星期二

民眾2016年5月在運河裡發現5袋人體殘肢，才讓全案曝光。根據法庭文件，馬薩拉忌妒同事的好人緣，尤其討厭對方總是把工作帶回家做，演變成「痴迷的仇恨」，她某一天到普蘭奇家中「抱怨」，最後卻用裝滿酒的玻璃瓶砸死人。

▲馬薩拉1周後用鋸子分屍、斬首。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

根據檢方文件，馬薩拉犯案1周後又帶著鋸子回到案發現場，將屍體斬首、肢解，來到公寓旁的花圃，用湯杓挖出一個洞，再把剁下來的腦袋埋入，最後將剩下的屍體裝成5袋，用超市手推車運走，丟進米迪運河裡。

根據《每日郵報》報導，馬薩拉在「殘疾人士整合基金管理協會」（AMFID）工作，被同事形容是「大嘴巴，有時候為辦公室帶來破壞」的人物，而普蘭奇卻廣泛受到大家尊敬。她坦言，得知死者回家仍在工作，憤怒地登門「抱怨」，卻因「自我防衛」失手殺人。辯護律師杜納克（Pierre Dunac）主張，客戶是因一時驚慌，才舉起酒瓶砸人。

▲嫌犯與死者因辦公室內的瑣事引發殺機。（示意圖／免費圖庫Flickr／Wimena Kane）

Metro報導，法官塞納特（David Senat）驚訝表示，「雖然專業領域總會發生忌妒，但由填寫申請文件、辦公室職務、尊重私生活所引發的意見分歧，怎麼會導致如此強烈的仇恨？」檢察官認為，此案並非單純自衛，而是「精心策畫的謀殺」。

據了解，法院22日開庭，馬薩拉可能面臨無期徒刑，全案預計25日結束審判。

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