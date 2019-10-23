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找到男友第2支手機　21歲女友驚見「年幼孩子照片」作嘔後輕生

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開車手機。（圖／免費圖庫picjumbo）

▲莉迪雅發現男友手機藏著讓她作嘔的秘密。（圖／示意圖／取自picjumbo）

記者丁維瑀／綜合報導

英國一對情侶交往兩年多，原本過著幸福生活，21歲女方莉迪雅（Lydia Roberts）卻突然發現男友第二支手機藏有兒童色情照片，兩人陷入紛爭，受到打擊的她則在2017年6月輕生。莉迪雅母親近期受訪指出，一家人仍在為了失去女兒而受苦，男方卻改名並找到新工作，完全不受影響。

《每日郵報》報導，莉迪雅2015年到2017年與亞當（Adam Wells）交往，這對熱戀的情侶住在一起，然而直到2017年6月9日，女方竟發現男友的第2支手機藏著年幼女孩的不雅照片，這些內容來自一個俄羅斯網站。

莉迪雅的母親蜜雪兒（Michelle）認為，女兒看到照片時覺得受到侵犯，感到受傷又作嘔，特別是想起男友與她年幼的姪女相處過，「我覺得是他讓她做出這樣的決定（輕生）。」據了解，女方生前在H&M工作，有過輕生意圖，曾接受藥物治療憂鬱症，她在2017年6月10日結束生命。

兩人起初先是透過訊息爭吵，亞當午餐期間曾回到住處並與女友繼續爭執，但他晚上接著與朋友、同事出去玩，等到他凌晨3時30分許回到家裡時，發現莉迪雅已死亡。儘管亞當2018年7月出庭，被要求登記為性犯罪者5年，但根據莉迪雅家人掌握到的消息，他的生活沒有受到太多影響。

悲痛欲絕的蜜雪兒表示，男方把名字改掉，找到新工作，「我們還在這受苦時，亞當可以繼續過著他的日子」、「作為一個家庭，我們因為失去美麗的女兒而崩潰，為此我們永遠不會原諒他」。

男方2018年7月在曼徹斯特地方法院出庭，被控擁有31張猥褻孩童的相片，他被判處12個月社區服務，必須完成150個小時的無償工作並支付85英鎊。

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