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伊拉克政府：維安部隊失控「瞄準頭胸」射殺149名示威者

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▲▼伊拉克反政府示威。（圖／路透）

▲伊拉克反政府示威造成149名百姓死亡。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

伊拉克政府委員會調查報告指出，維安部隊過度使用武力，出動實彈鎮壓抗議活動，造成149名平民死亡，其中高達70％百姓死於頭部、胸部的致命傷，上述行為沒有獲得指揮官或總理批准。當局22日宣布，將會起訴12名軍方、警方高級指揮官。

委員會表示，10月7日那一周的示威活動中，一共有149名百姓與8名維安部隊成員在衝突中死亡，而他們田野調查時，於巴格達（Baghdad）市中心一間廢棄建築物中發現狙擊步槍的彈殼，「指揮官在示威期間對於部隊失去控制，因此造成混亂。最高當局根本沒有下達對示威者開火、使用實彈的正式命令。」

▲▼伊拉克反政府示威。（圖／路透）

▲伊拉克爆發反政府示威，維安部隊未獲指揮官批准就對民眾開槍。（圖／路透）

委員會指出，維安部隊未獲批准，就對抗議人士開槍，甚至有狙擊手瞄準百姓射殺，行動指揮官與高級安全官員應該為此負責，被開除並接受審判。報告中也提到，政府沒有實施宵禁，未懲罰散播錯誤資訊的電視台與廣播電台，也是釀成流血事件的因素之一。

根據《紐約時報》，伊拉克政府12日宣布，將會針對12名國軍、警方高級指揮官執行撤職的處分，上述官員沒有總理的命令，就放任部隊射殺示威者，可能面臨指控。

▲▼伊拉克反政府示威。（圖／路透）

▲伊拉克人民不滿政府腐敗、高失業率，1日爆發反政府示威。（圖／路透）

伊拉克民眾不滿政府腐敗、公共服務糟糕、居高不下的失業率，10月1日爆發示威，他們指出，伊斯蘭國（IS）於2年前就被擊敗，但是政府官員依然繼續貪汙、內鬥，根本無法改善人民生活。

《路透社》報導，伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）下令建立委員會調查流血事件，也承諾要推動改革、重組內閣、打擊貪腐，並提供公職工作與土地給大學畢業生。但是，外界仍批評他的立場太過模糊，無法平息百姓公憤。據悉，民眾的抗議活動已中斷將近三周，25日預計發起新一波示威。

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