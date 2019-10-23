半夜叫熊貓！外送員請吃「鹽酥雞」　妹子愣30秒想甩門：下次改叫UberEats

▲叫熊貓，外送員竟是前男友！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

叫外送遇到前任情人，機率有多高？一名女網友抱怨，日前訂外送鹽酥雞，發現外送員的名字好熟悉，她不相信有這麼巧，「如果是他，我一定要拿了趕快甩門」，殊不知老天捉弄人，開門一瞬間，「我們兩個就互看了大概30秒！」爆笑故事讓一票網友看傻。

一名女網友在《Dcard》透露，某日半夜肚子餓，一指操作foodpanda叫邪惡宵夜鹽酥雞，不久後，手機APP跳出通知，她滑開來一看愣住，「這外送的名字怎麼跟我前男友撞名啊？」原PO內心不斷上演小劇場，「怎麼可能是他，太瞎了吧」、「不會是他啦哈哈哈哈哈」、「我等一下要跟他說，你跟我前男友名字一樣耶」。

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照理訂單預定20分鐘可送達，但遲遲過了40分鐘，外送員仍未現身，不禁讓原PO焦慮了，「會不會是他啊」、「如果是他，我一定要拿了趕快甩門」、「啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」10分鐘後，門鈴響起劃破寂靜的夜晚，「我整個人嚇到從沙發上跳起來」，原PO既期待又怕受傷害，躡手躡腳開啟門縫，豈料，最不想遇到的事情，還是發生了，傳來一句熟悉的嗓音「你好，熊貓外送！」

冤家路窄，原PO崩潰表示，「我把門全部打開的時候，我們兩個就互看了大概30秒！」空氣瀰漫尷尬氛圍，前男友先打破沉默，「妳換電話了喔？」原PO仍一臉錯愕，前男友繼續找話題，「我剛剛看到也想說是不是你，可是看到電話不一樣我就想說應該不是」、「沒想到真的是欸，超扯。」

突如期來的孽緣重逢戲碼，讓原PO內心狂翻白眼，「因為我全程都是一臉懵逼，他就自顧自的講了劈哩啪啦一堆，然後突然拍了拍我的腦袋，跟我說鹽酥雞請我吃，就轉身走了！」前男友語畢，自以為瀟灑離開，原PO在心裡咒罵，「可惡，我下次要叫Uber Eats！」

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▲不少網友哀號，訂外送也遇過前任情人！（圖／翻攝Dcard）

討拍文一曝光，掀起大批網友笑壞，「所以是賺到免錢的鹽酥雞」、「遇到前男友直接給差評啊」、「這樣的重逢模式很戲劇化呢」、「結果前男友轉戰Uber Eats」、「原來有人會打真的名字，知道極少數外送員會騷擾顧客，我都不敢打真的名字，比較安全，如果真的能看到，還是別打真名比較好」、「我也是新竹物流把商品以及前男友宅配到府」、「我上禮拜也是叫到前男友！整個過程沒有說一句話」。

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