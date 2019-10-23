多花30元加點辣椒！她一吃秒空虛「好浪費」　內行全懂：看到瞬間0食慾

▲原PO多花了30元點辣椒片 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

每個人能接受的辣度不同，有時即使店家強調店裡辣椒很辣，嗜辣的客人也有可能覺得沒味道。一名女網友日前多加錢加點生辣椒片，不料吃一口後卻期望落空。抱怨文一出，許多愛吃辣的同好都秒懂搖頭。

「沒辣真的很空虛啊！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示日前去吃燒肉時，嗜辣的她多花了30元加點一份生辣椒，沒想到隨後一吃卻大失所望，直喊空虛。

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「使用者付費是正常的事情，30元也不是多少錢，但是點了辣椒就是一定要辣不是嗎？」原來她吃了之後，發現店家提供的生辣椒片一點都不辣，整片吃也一樣，覺得錢花得不太值得，「無辣不歡的人一定懂我吧！」

▲原PO覺得這種辣椒不辣 。（圖／翻攝自爆怨公社）

許多網友看完都表示能夠理解原PO失望的心情，「我也是吃很辣的人，看到這種辣椒會瞬間沒食慾」、「這種大的辣椒中看不重用」、「不辣真的會生氣」、「我不吃辣也覺得這種的不辣了，朝天椒才辣」、「這是拿來配色用的吧」、「第一次看到辣椒要額外收費」。

此外還有網友表示，自從在一般餐廳吃到不辣的辣椒後，她都會隨身攜帶辣椒醬或是辣椒粉了，「自備了啦」、「真心推薦我隨身攜帶的鬼椒粉」。

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