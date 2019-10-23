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情侶公園抓寶撞見「搶劫ing」　女友遭開槍狂轟爆頭亡

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國新墨西哥州（New Mexico）21歲女子上週五（18日）和男友前往公園抓寶，沒想到卻撞見兩名歹徒正在搶劫，兩人雖然立即開車逃離，但仍遭歹徒開槍攻擊，她被擊中後腦送醫不治，讓得知這個壞消息的親友相當難過。

情侶抓寶撞見「搶劫ing」，女友遭開槍轟頭慘死。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲坎波斯個性活潑、外向。（圖／翻攝自Facebook／當事人，下同）

根據《紐約郵報》報導，21歲的坎波斯（Cayla Campos）熱愛玩《寶可夢》，平時也經常到處跑，希望能抓到稀有的寶可夢精靈；事發當天晚上，她與男友開車前往新墨西哥州城市阿爾伯克基（Albuquerque）的比安凱蒂公園，沒想到卻因此遇上死劫。

警方調查，坎波斯與男友在抓寶過程中撞見兩名飛車搶匪，當時歹徒正在行搶一輛汽車，他們雖然很快警覺有危險，並立即駕車離開，但還是被歹徒發現，遭到開槍攻擊，導致坎波斯後腦中彈，車輛失控撞進旁邊的空屋，男友也因此受傷。

情侶抓寶撞見「搶劫ing」，女友遭開槍轟頭慘死。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▲坎波斯拍照時總是笑得很開心。

坎波斯的父親在事發隔天於臉書PO文淚訴，女兒在阿爾伯克基市遭人冷血殺害，「我們失去一位特別的孩子。妳將永遠活在我的心中，但我不知道妳走了之後，我該如何繼續活下去。」

當地警方表示，現階段已分別鎖定兩輛可疑的車輛進行追查，一輛為紅色的，另一輛則為銀色的，警方會全力調查，希望能早日抓到歹徒，還給受害者家屬公道。

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