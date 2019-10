「彈劾調查是私刑」川普用詞濫用美國黑暗歷史　4743人曾遭虐

▲民主黨認為美國總統川普用詞不當。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

面對民主黨進行的彈劾調查,美國總統川普(Donald Trump)多次指責這是獵巫行為,他22日更在推特形容就是一場「私刑」(lynching),但他仍會取得勝利。不過,私刑這個詞有指過去黑人被白人暴徒隨意殺害的意思,更加點燃民主黨怒火。

川普透過推特譴責彈劾調查,「如果有一天民主黨贏得總統,共和黨掌握眾議院,即使是微小差距,他們也能彈劾總統,缺乏正當程序、公平或任何法定權利。所有共和黨人都該記住現在所目睹的一切,一場私刑。但我們會贏!」

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN!