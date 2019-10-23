「彈劾調查是私刑」川普用詞濫用美國黑暗歷史　4743人曾遭虐

▲民主黨認為美國總統川普用詞不當。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

面對民主黨進行的彈劾調查，美國總統川普（Donald Trump）多次指責這是獵巫行為，他22日更在推特形容就是一場「私刑」（lynching），但他仍會取得勝利。不過，私刑這個詞有指過去黑人被白人暴徒隨意殺害的意思，更加點燃民主黨怒火。

川普透過推特譴責彈劾調查，「如果有一天民主黨贏得總統，共和黨掌握眾議院，即使是微小差距，他們也能彈劾總統，缺乏正當程序、公平或任何法定權利。所有共和黨人都該記住現在所目睹的一切，一場私刑。但我們會贏！」

So some day, if a Democrat becomes President and the Republicans win the House, even by a tiny margin, they can impeach the President, without due process or fairness or any legal rights. All Republicans must remember what they are witnessing here - a lynching. But we will WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2019

BBC報導，根據美國全國有色人種協進會（NAACP）數據，回到1882到1968年期間，美國發生4743起私刑事件，其中四分之三被殺害的為黑人。非裔美國人19世紀從奴隸制度解放後，此種殘忍做法激增。

最令人髮指的事件之一，是14歲非裔美國人提爾（Emmett Till）1955年遭謀殺，他在密西西比小鎮被從床上拖下，3天後屍體出現在河邊，被打到面目全非。

川普多次形容彈劾調查等同獵巫，但他這次把程序與種族主義屠殺行為連結在一起，讓非裔美國議員非常憤怒。民主黨眾議員克萊伯恩（Jim Clyburn）告訴CNN，這不該是任何一位總統說的話。眾議員拉什（Bobby Rush）也在推特寫道，「你有什麼問題？你知道自從這個國家建立起來，多少像我這樣的人，被你這樣的人私刑？」

白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）22日向媒體說明，川普並非不關心種族議題，「總統使用許多詞彙，各式各樣的語言，來討論媒體對待他的方式。」他補充，川普沒有把自己與國家過往令人恐懼的歷史相提並論。民主黨眾議員杰弗里斯（Hakeem Jeffries）則認為，針對憲法所授權的彈劾調查，總統不該把此比喻成是美國歷史中如此危險、黑暗的篇章。

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