「酒店邀請卡」惹禍！律師娘爆先生愛賭色　裝「黃金單身」多劈、小三逼宮才訴離

▲律師娘指控先生好賭色，還多劈女子。示意圖非當事人。（圖／Ettoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導

一名50多歲的律師，不滿妻子報稅以多報少，補稅單也不繳，導致他被行政執行署拘提管收，並以雙方分居超過2年為由訴請離婚，豈料妻子反控丈夫喜好賭色，還以「黃金單身律師」拐騙多名女子交往，甚至還有小三逼宮要先生離婚。

根據《自由時報》報導，陳姓律師指出，2017年某日他一回家，妻子就拿著一張酒店開幕邀請卡質問他，並甩他一巴掌，陳律師當時表示，他已經執業20年，發出名片超過5千張，有人拿到名片就發邀請卡，「難道都要挨耳光？」但妻子聽完後沒道歉。

陳律師指控妻子貪小便宜，每年報稅都以多報少、少繳稅款，事後補稅單也不繳，害他積欠國庫70萬，被移送行政執行署。

但妻子反控先生喜好賭色，曾開PUB失敗欠債數百萬，都是她在代償，還清後2人合意辦財產分開制，先生的信件從不經手，不解先生怎麼會這樣說她。妻子另外爆料指出，先生婚後還以「黃金單身律師」身分拐騙其他女人，同時劈腿跟多位女子交往，甚至還有小三逼宮，先生提告目的只是要跟其他女人另組家庭。

法官認為，陳律師跟妻子的現況是他自己導致，而且2人分居後仍多次出遊，婚姻沒有無法回復的重大破綻，判陳律師訴離敗訴。