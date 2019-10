6hrs談判土俄達成協議　庫德民兵撤離邊界30km…美勢力消退

▲土耳其總統艾爾段(圖左)、俄羅斯總統普丁(圖右)達成共識。(圖/路透)

記者丁維瑀/綜合報導

土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdoğan)、俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)經過超過6小時談判後,22日達成共識,庫德族人民保護部隊(YPG)必須撤出土國,至少要在邊界30公里之外。協議宣布幾小時後,土國國防部表示,美國告知土國,庫德族武裝分子已完全撤出敘利亞北部的安全區。

這項由俄羅斯、土耳其談判的協議在黑海沿岸索契(Sochi)談成,支持敘利亞總統阿薩德(Bashar al-Assad)的軍隊與俄羅斯軍隊回到邊境,取代多年來與庫德族在該地區巡邏的美方人員。

Breaking News: Russia and Turkey agreed to joint control over formerly Kurdish territory in Syria, cementing Russia's sway in the region as the U.S. pulls backhttps://t.co/wptXct9bcx