6hrs談判土俄達成協議　庫德民兵撤離邊界30km…美勢力消退

▲土耳其總統艾爾段（圖左）、俄羅斯總統普丁（圖右）達成共識。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）經過超過6小時談判後，22日達成共識，庫德族人民保護部隊（YPG）必須撤出土國，至少要在邊界30公里之外。協議宣布幾小時後，土國國防部表示，美國告知土國，庫德族武裝分子已完全撤出敘利亞北部的安全區。

這項由俄羅斯、土耳其談判的協議在黑海沿岸索契（Sochi）談成，支持敘利亞總統阿薩德（Bashar al-Assad）的軍隊與俄羅斯軍隊回到邊境，取代多年來與庫德族在該地區巡邏的美方人員。

Breaking News: Russia and Turkey agreed to joint control over formerly Kurdish territory in Syria, cementing Russia's sway in the region as the U.S. pulls backhttps://t.co/wptXct9bcx — The New York Times (@nytimes) October 22, 2019

依據普丁、艾爾段之間的協議，兩國表示，俄羅斯憲兵與敘利亞邊境部隊將於23日開始行動，將YPG撤出到距離土耳其邊界30公里之外的區域。

普丁對於商談結果表示滿意，他認為能夠緩解敘利亞與土耳其邊界間非常緊張的局勢。土耳其一名資深官員則形容，這是非常優秀的協議，可以達成土耳其在邊界地帶清除YPG的長期目標；土國認為YPG為恐怖組織，因為它與土國境內的叛亂分子有關係。

艾爾段讚許這是一個歷史性的協議，根據文件內容，土耳其與俄羅斯不允許敘利亞領土內有任何分離主義議程。《衛報》報導，22日的發展更具體界定土耳其士兵將占領的地區範圍。

外界普遍認為這項協議對土耳其而言是好消息，但對庫德族領導的敘利亞民主力量（SDF）則是糟糕的結果。值得注意的是，隨著美國在中東地區的影響力減弱，俄羅斯的地位則上升。

►美軍一路遭「馬鈴薯砸車」相送！ 敘北庫德族車隊旁狂罵