泰王室愛妃打入冷宮…起底2任前妻同樣悲劇　罷為庶人父母還入獄

▲詩妮娜（圖右）被剝奪頭銜。（圖／CFP）



記者丁維瑀／編譯

泰國國王34歲「貴妃」詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）在7月被風光冊封，集三千寵愛於一身的她，卻於本月21日被剝奪王室封號及軍銜；而王室所發布的聲明也令人有些費解，不清楚究竟她會落入何種處境。專家認為，泰王釋出一種他不能被觸犯的訊息，「一旦你失去他的寵愛，你就無法掌握自己的命運。」

《英國廣播公司》（BBC）報導，回到7月，詩妮娜才被任命為官方配偶，使她成為國王正式伴侶，但還不是泰王第四任妻子素提達（Suthida）的王后身分，此舉打破泰國87年傳統來納妃。泰國王室8月還罕見釋出詩妮娜的相片，可見泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）出現在她身邊，網站更是瀏覽量太大，頁面一度當掉。

如今，根據泰國王室公報最新聲明，詩妮娜行為不檢點、對國王不忠，而被剝奪軍銜以及頭銜，她展現出野心勃勃的模樣，試圖把自己提升到王后的地位。聲明指出，詩妮娜的舉止缺乏尊重，可見她不服從國王與王后，濫用權力替國王下令，除了不感激被授予的頭銜，也沒有考量到自己身分該做的事。

▲詩妮娜未來的命運似乎成謎。（圖／取自泰國王室宮務處）



康乃爾大學歷史與泰國研究教授魯斯（Tamara Loos）認為，這起事件並不透明，聲明中將她降級的口吻，讓人想起一個女性沒有直接政治權力的時代。她表示，這份聲明符合她所說的，也就是泰國現代君主專制的興起。

目前為止，詩妮娜只被剝奪頭銜，還不清楚會有什麼情況等著她。京都大學東南亞研究所副教授帕文（Pavin Chachavalpongpun）說明，程序不太可能透明，「我們不會知道她將面臨什麼。」

報導指出，詩妮娜突然「落入冷宮」，也讓人想起泰王兩名前妻的遭遇。1996年，瓦吉拉隆功譴責第二任妻子余娃達（Sujarinee Vivacharawongse），她逃到美國，還與4名兒子斷絕關係。

2014年，瓦吉拉隆功第三任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）被剝奪所有的頭銜，罷為庶人並逐出王室，當時她的雙親被以冒犯君主罪逮捕、入獄。令人困惑的是，即使遇上悽慘處境，這名泰王的前妻們從未發表任何具體聲明。

自2016年登基以來，67歲的瓦吉拉隆功比他的父親更會直接動用權力。今年早些時刻，泰國首都曼谷兩個最重要的軍隊被置於他的管轄，顯現王室握有軍事力量，這在現代的泰國是前所未見。

帕文表示，王室以冷酷語言譴責詩妮娜，正是國王想要合理化自己所施加的處罰。魯斯則認為，泰王釋出的訊息不僅是與「情婦」鬧翻，而是不能惹毛他，「他每一個舉動，無論是經濟、軍事還是家庭，顯現出他不受約束地濫用權力。」

▲詩妮娜有著亮眼的外型。（圖／翻攝自IG／thairoyalfamily）



除了王室提供的資訊，更多關於詩妮娜的消息其實並不多，1985年出生的她來自泰國北部，曾擔任護理師，與還沒登上大位的瓦吉拉隆功交往時，她的生活就與王室的軍事與安全機構有著密切接觸。帕文認為，王室給出什麼訊息，大家就只能知道這些。

▲詩妮娜所遭遇的處境，學者認為是泰國國王在釋出訊息。（圖／路透）



泰國設下嚴苛的「冒犯君主法」（lese-majeste law），禁止任何對君主制的批評，這種具有爭議的降等行為，也無法在國內公開討論。

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