宮廷妹入戲太深！　他上廁所被「眾妃子盯著看」…一翻背面：皇上臣妾美嗎？

▲上廁所還有多位妃子在旁陪伴。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

很多人放假就喜歡攤在床上追劇，一名網友的媽媽和妹妹最近正在瘋宮廷劇，即使重播好幾遍也看不膩，幾乎都快把台詞背起來，前幾天他上廁所時發現，家裡那位「貴妃」竟然在層架上放了許多宮廷台詞，華麗包裝更是讓他大開眼界，直呼「我妹還有救嗎？」

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▲背面還寫滿害羞台詞。（圖／翻攝自爆廢公社）



原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他的妹妹和媽媽都是宮廷劇頭號粉絲，每天晚上都要準時收看，深陷在劇情當中無可自拔。昨晚他上廁所時，無意間瞥見層架上放了一堆「喜餅」，拿起來仔細一看才發現，這些大大小小的東西竟然都是衛生棉，上頭印有各種宮廷人物、尺寸、顏色等等，翻到背面竟然還有台詞，例如本宮就是嬌媚、皇上看臣妾美嗎、勞皇上費心了，本宮甚是喜歡。

想不到妹妹已經中了宮廷劇的毒，而且嚴重到連衛生棉都要使用宮廷款，原PO抬頭看見包裝上諸多浮誇妃子盯著他的模樣，尷尬到忍不住打了幾個冷顫。

網友見到妹妹的瘋狂程度全驚訝地說，「連便所都能入戲」、「好酷喔，我也想被棉棉寵幸一下」、「我女友最近也在瘋這個牌子…到底是多迷宮廷劇。」還有很多女網友表示，其實這款不只吸睛，還自帶涼感，用起來超舒服，「本宮也用這款」、「這個好用，而且放在辦公桌都不害羞，不用遮遮掩掩」、「我也用這個，涼涼的又好療癒。」

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