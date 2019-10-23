　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

觀光淡季花蓮享受悠閒！藝術家進駐街頭巷尾　新舊融合有活力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼溝仔尾商家希望遊客在觀光淡季能享受悠閒放鬆的花蓮生活，因此以「淡季」為名發起街區藝術節。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼仔尾商家希望遊客在觀光淡季能享受悠閒放鬆的花蓮生活，因此以「淡季」為名發起街區藝術節。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮市溝仔尾街區店家自主發起為期一個月的「淡季-溝仔尾街區藝術季」，邀請不同類型的藝術工作者進入溝仔尾街區巷弄與店家空間內進行創作，各種藝術作品令人驚豔，也為老社區注入了新生命，也邀請民眾前來共同浸淫在藝術與體驗溝仔尾街區文化的氛圍中。

「淡季-溝仔尾街區藝術季」自九月二十八日起展開至十月二十六日止，展場涵蓋整個溝仔尾街區，從最東點為重慶路、最西點為上海街、最北點為光復街、最南點為信義街，有靜態影像、表演藝術、音樂創作、新詩、裝置藝術、刺青創作與香氛品牌等，掃描街區的QR CORD，還能聽到屬於街區內的樂音，希望讓慢遊的旅人感受花蓮新舊融合的清新活力。

▲▼溝仔尾商家希望遊客在觀光淡季能享受悠閒放鬆的花蓮生活，因此以「淡季」為名發起街區藝術節。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼掃描街區的QR CORD，能聽到屬於街區內的樂音，希望讓慢遊的旅人感受花蓮新舊融合的清新活力。

主辦人廖脩博表示，花蓮作為觀光景區，淡、旺季的感受是相當明顯且深刻的，他身為街區其中一家店的業者，希望在旺季後，也能一起享受淡季中悠閒放鬆的花蓮舒適生活，因此以「淡季」為名發起街區藝術節，在這次的展覽中，他也透過塗鴉創作喚醒大眾對於環境的關懷與省思，歡迎民眾來街區逛逛就能在街角遇到創作的驚喜。

▲▼溝仔尾商家希望遊客在觀光淡季能享受悠閒放鬆的花蓮生活，因此以「淡季」為名發起街區藝術節。（圖／花蓮市公所提供，下同）

另一策劃人黃弘舜所開設的痣男是將老西服店和傳統小吃結合，讓人在吃魯肉飯的同時能像回到溝仔尾曾經那般美好繁華時光。他在活動期間提供即可拍，讓觀眾拿著去街區尋寶拍照，也讓民眾可以參與這場藝術行為；而駐店藝術家Ray也在店內展示水果刺青，希望遊客在淡季裡觀察細微事物的變化。

▲▼溝仔尾商家希望遊客在觀光淡季能享受悠閒放鬆的花蓮生活，因此以「淡季」為名發起街區藝術節。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼各種藝術作品令人驚豔，也為老社區注入了新生命。

東華大學藝術創意產業學系的同學，透過巧思將閒置物件新組裝，重新賦予故事與生命，並在3間咖啡店展出，藉此展告訴觀眾愛物惜物的觀念，同時也透過移動的蒙古包每週飄浮到一店家，由每個店家準備他們在花蓮淡季裡他們平時所閱讀或聽所關心的事物。

▲▼溝仔尾商家希望遊客在觀光淡季能享受悠閒放鬆的花蓮生活，因此以「淡季」為名發起街區藝術節。（圖／花蓮市公所提供，下同）

這次由民間發起、市公所支持的「淡季-溝仔尾街區藝術季」，透過藝術家的訴說，讓外地遊客體會花蓮人的日常，讓淡季不再是淡季，還能帶動區域觀光經濟，也期待花蓮民眾一起放慢步調，領略隱藏在街頭巷尾牆面或角落裡的藝術作品。

ET快訊
4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審
最速158火球男劉致榮　傳紅襪準備簽約！
快訊／小禎認了「簽字離婚」！正式斷了與李進良12年婚姻
「LINE TAXI 叫車平台」上線！打開App一鍵就付款
快訊／富少「炸隧道」釀2死一審判2年4月！賠5千萬死傷家屬幫
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

新竹箭后陳怡瑄再下一金　竹市代表隊全國運動會穿金戴銀

嘆！雲145線虎尾木棉花大道　明年bye bye 後年再見

觀光淡季花蓮享受悠閒！藝術家進駐街頭巷尾　新舊融合有活力

有裝有保庇　消防住警器是民眾深夜守護者

與那國町中小學跨海來台畢旅　品嚐期待已久的珍奶和小籠包

台南南化龍虎寺神威顯赫　玉警3日內破案尋回被竊神像

樸素旅行一生的志業！環球世界的勇者–馬中欣台東大學開講

台南地檢署率警調廉　與37區地方耆老意見領袖暢談反賄選

「鞍馬王子」李智凱金牌三連霸　女子韻律體操桃園也摘金

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

5歲妹「歌仔戲手勢」飆唱KTV！　遍體鱗傷式唱法...網：誰甩了妳

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

新竹箭后陳怡瑄再下一金　竹市代表隊全國運動會穿金戴銀

嘆！雲145線虎尾木棉花大道　明年bye bye 後年再見

觀光淡季花蓮享受悠閒！藝術家進駐街頭巷尾　新舊融合有活力

有裝有保庇　消防住警器是民眾深夜守護者

與那國町中小學跨海來台畢旅　品嚐期待已久的珍奶和小籠包

台南南化龍虎寺神威顯赫　玉警3日內破案尋回被竊神像

樸素旅行一生的志業！環球世界的勇者–馬中欣台東大學開講

台南地檢署率警調廉　與37區地方耆老意見領袖暢談反賄選

「鞍馬王子」李智凱金牌三連霸　女子韻律體操桃園也摘金

呆萌鬆獅好奇盯手機　5秒後被嚇到「綜藝摔」形象全失！

親戚妹月存1萬「節儉樣如街友」　2年後買東區1500萬新房！他挖真相：勵志文

殺害直播主前女友　兇手求免押「爸爸中風，時日不多」

外送驚見性感女神！他棄員工餐佛心直送「暗黑點餐客」　轉角遇見超正女星下樓親領

柯爾慘挨兩轟吞5個月首敗　世界大賽G1國民5比4搶首勝

4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

店家裝飯用秤的！女客開蓋喝豬腸湯「每段不到1cm」傻眼　小氣or嚴謹網吵翻

【廣編】堅果、藜麥強強聯手　萬歲牌堅果飲營養健康更美味

「戶戶送」無照違法外送！　公路總局稽查開出首張50萬元罰單

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

地方熱門新聞

羅東夜市周邊路面　出現藍色標線

鄭文燦為小英拚大選　後援會人潮多

麻豆警加強取締宣導雙管齊下

「黃亞細肉骨茶」桃園首發店　10/24開幕

土城承天路路殺改善工程完工

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

雲145線木棉花大道 明年bye bye

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

消防住警器是民眾深夜守護者

全嘉首件交通號誌、標誌、路燈共桿工程立桿施作

高雄民進10多名黨員　退黨挺韓　

南化龍虎寺神威顯赫警尋回神像

台中女墜樓　傷重送醫搶救中

保育日本禿頭鯊　台東縣政府公告禁漁期

更多熱門

相關新聞

公共用電1260元！　網曝費用砍半方法

公共用電1260元！　網曝費用砍半方法

住在大樓的住戶每次收到電費帳單，除了要支付自家使用的電量，還得分擔一筆「公共電費」。一名網友最近收到這期帳單，自家的電費370元整，但「分攤公共電費」的項目高達1260元，整整高出了家用電3.4倍，讓他驚呼「無法理解公共電費這麼多！」

「找嘸工作才當外送員」他嗆爆警衛

「找嘸工作才當外送員」他嗆爆警衛

男社區墜樓身亡　無外傷身分成謎

男社區墜樓身亡　無外傷身分成謎

信義房屋與國泰金控打造大內湖共好生活圈

信義房屋與國泰金控打造大內湖共好生活圈

二寶媽忙到沒吃飯！卻被酸「都睡到中午」

二寶媽忙到沒吃飯！卻被酸「都睡到中午」

關鍵字：

溝仔尾社區慢遊花蓮市

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

李國毅「泰山望族貴公子」身分起底！

錄影當天雪莉輕生！《惡評之夜》宣布停播

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面