觀光淡季花蓮享受悠閒！藝術家進駐街頭巷尾　新舊融合有活力

▲▼溝仔尾商家希望遊客在觀光淡季能享受悠閒放鬆的花蓮生活，因此以「淡季」為名發起街區藝術節。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮市溝仔尾街區店家自主發起為期一個月的「淡季-溝仔尾街區藝術季」，邀請不同類型的藝術工作者進入溝仔尾街區巷弄與店家空間內進行創作，各種藝術作品令人驚豔，也為老社區注入了新生命，也邀請民眾前來共同浸淫在藝術與體驗溝仔尾街區文化的氛圍中。

「淡季-溝仔尾街區藝術季」自九月二十八日起展開至十月二十六日止，展場涵蓋整個溝仔尾街區，從最東點為重慶路、最西點為上海街、最北點為光復街、最南點為信義街，有靜態影像、表演藝術、音樂創作、新詩、裝置藝術、刺青創作與香氛品牌等，掃描街區的QR CORD，還能聽到屬於街區內的樂音，希望讓慢遊的旅人感受花蓮新舊融合的清新活力。

▲▼掃描街區的QR CORD，能聽到屬於街區內的樂音，希望讓慢遊的旅人感受花蓮新舊融合的清新活力。

主辦人廖脩博表示，花蓮作為觀光景區，淡、旺季的感受是相當明顯且深刻的，他身為街區其中一家店的業者，希望在旺季後，也能一起享受淡季中悠閒放鬆的花蓮舒適生活，因此以「淡季」為名發起街區藝術節，在這次的展覽中，他也透過塗鴉創作喚醒大眾對於環境的關懷與省思，歡迎民眾來街區逛逛就能在街角遇到創作的驚喜。

另一策劃人黃弘舜所開設的痣男是將老西服店和傳統小吃結合，讓人在吃魯肉飯的同時能像回到溝仔尾曾經那般美好繁華時光。他在活動期間提供即可拍，讓觀眾拿著去街區尋寶拍照，也讓民眾可以參與這場藝術行為；而駐店藝術家Ray也在店內展示水果刺青，希望遊客在淡季裡觀察細微事物的變化。

▲▼各種藝術作品令人驚豔，也為老社區注入了新生命。

東華大學藝術創意產業學系的同學，透過巧思將閒置物件新組裝，重新賦予故事與生命，並在3間咖啡店展出，藉此展告訴觀眾愛物惜物的觀念，同時也透過移動的蒙古包每週飄浮到一店家，由每個店家準備他們在花蓮淡季裡他們平時所閱讀或聽所關心的事物。

這次由民間發起、市公所支持的「淡季-溝仔尾街區藝術季」，透過藝術家的訴說，讓外地遊客體會花蓮人的日常，讓淡季不再是淡季，還能帶動區域觀光經濟，也期待花蓮民眾一起放慢步調，領略隱藏在街頭巷尾牆面或角落裡的藝術作品。