姐189刀捅死小模妹「挖眼割耳」...只因嫉妒美貌！被判刑13年

▲17歲妹妹（左）被姐姐伊麗莎維塔（右）砍死。（圖／翻攝自mirror）

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯先前發生恐怖的姊妹謀殺案，震驚全球，22歲的姐姐伊麗莎維塔（Elizaveta Dubrovina）疑似忌妒模特兒妹妹史蒂芬尼亞（Stefania）的美貌，狠心捅了189刀將妹妹殺害。這起案件於當地時間22日開庭，法官宣布伊麗莎維塔有罪，並判刑13年。



在開庭時，伊麗莎維塔帶著手銬，面無表情地坐在玻璃圍籠裡面，等候審判。檢察官指出，被告「非常殘忍地」殺害了自己的妹妹，至少捅了189刀，且幾乎都刺中重要器官，頭部、脖子、身體和四肢上都有傷口，還挖出眼睛並割下右耳，被害者因傷口及失血過多，當場死亡。法官宣判謀殺罪成立，判有期徒刑13年。



事實上，這起案件發生在2016年，但案發後，伊麗莎維塔先被關押，接受強制性精神病治療，今年才開始接受審判。檢察官還指出，伊麗莎維塔因嫉妒妹妹的美貌，時常抄襲對方的風格，包含同樣的髮色、用同樣的唇膏，緊關兩人曾擁抱合照，但還是能證明姐姐對妹妹心生嫉妒。

另外，凶殺案發生的地點為史蒂芬尼亞男友法提夫（Alexey Fateev）的公寓內，原先伊麗莎維塔想將罪行推給他，但法提夫澄清，自己當時出門去買酒，回來就發現女友全裸被摧殘的屍體，他當場抓住伊麗莎維塔並交給警方。