　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

姐189刀捅死小模妹「挖眼割耳」...只因嫉妒美貌！被判刑13年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼俄羅斯恐怖姐拿刀捅死妹妹。（圖／翻攝自mirror）

▲17歲妹妹（左）被姐姐伊麗莎維塔（右）砍死。（圖／翻攝自mirror）

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯先前發生恐怖的姊妹謀殺案，震驚全球，22歲的姐姐伊麗莎維塔（Elizaveta Dubrovina）疑似忌妒模特兒妹妹史蒂芬尼亞（Stefania）的美貌，狠心捅了189刀將妹妹殺害。這起案件於當地時間22日開庭，法官宣布伊麗莎維塔有罪，並判刑13年。

在開庭時，伊麗莎維塔帶著手銬，面無表情地坐在玻璃圍籠裡面，等候審判。檢察官指出，被告「非常殘忍地」殺害了自己的妹妹，至少捅了189刀，且幾乎都刺中重要器官，頭部、脖子、身體和四肢上都有傷口，還挖出眼睛並割下右耳，被害者因傷口及失血過多，當場死亡。法官宣判謀殺罪成立，判有期徒刑13年。

事實上，這起案件發生在2016年，但案發後，伊麗莎維塔先被關押，接受強制性精神病治療，今年才開始接受審判。檢察官還指出，伊麗莎維塔因嫉妒妹妹的美貌，時常抄襲對方的風格，包含同樣的髮色、用同樣的唇膏，緊關兩人曾擁抱合照，但還是能證明姐姐對妹妹心生嫉妒。

另外，凶殺案發生的地點為史蒂芬尼亞男友法提夫（Alexey Fateev）的公寓內，原先伊麗莎維塔想將罪行推給他，但法提夫澄清，自己當時出門去買酒，回來就發現女友全裸被摧殘的屍體，他當場抓住伊麗莎維塔並交給警方。

ET快訊
最速158火球男劉致榮　傳紅襪準備簽約！
快訊／小禎認了「簽字離婚」！正式斷了與李進良12年婚姻
「LINE TAXI 叫車平台」上線！打開App一鍵就付款
快訊／富少「炸隧道」釀2死一審判2年4月！賠5千萬死傷家屬幫
快訊／港府：台灣無權派人到港押陳同佳「跨境執法完全不能接受」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

妒女拿酒瓶砸死同事「鋸子砍頭分屍」　把她腦袋埋進公寓花圃！

海中游泳遺失訂製婚戒　「黑色小魚幫忙」24小時內讓他神奇找回

川普團隊再少一人！路透：白宮G7貿易顧問請辭　曾協助中美貿易談判

父親生前力推南北合作…金正恩視察金剛山喊拆南韓設施：看了心情差

8名華裔當選加拿大國會議員！　本屆當選、參選人數均創新紀錄

姐189刀捅死小模妹「挖眼割耳」...只因嫉妒美貌！被判刑13年

日皇即位儀式「費用160億」比平成多30%　招待外賓就用掉3分之1

伊拉克政府：維安部隊失控「瞄準頭胸」射殺149名示威者

百大宗教領袖！印度靈修大師逃漏稅23億　40棟房搜出90kg黃金、千萬現金

NBA球迷穿黑T進場觀賽！　歐尼爾賽前力挺言論自由：莫雷是對的

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

余苑綺直腸癌復發「狂咳失神」　李亞萍爆哭：相信會度過難關

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

問資安拒讓金管會顧立雄答詢　許毓仁暴怒...怒嗆蘇貞昌「閉嘴」

《聲林》李艾薇逛夜市挑戰臭豆腐　吳霏上廁所「麥克風忘了關」全都錄！

5歲妹「歌仔戲手勢」飆唱KTV！　遍體鱗傷式唱法...網：誰甩了妳

妒女拿酒瓶砸死同事「鋸子砍頭分屍」　把她腦袋埋進公寓花圃！

海中游泳遺失訂製婚戒　「黑色小魚幫忙」24小時內讓他神奇找回

川普團隊再少一人！路透：白宮G7貿易顧問請辭　曾協助中美貿易談判

父親生前力推南北合作…金正恩視察金剛山喊拆南韓設施：看了心情差

8名華裔當選加拿大國會議員！　本屆當選、參選人數均創新紀錄

姐189刀捅死小模妹「挖眼割耳」...只因嫉妒美貌！被判刑13年

日皇即位儀式「費用160億」比平成多30%　招待外賓就用掉3分之1

伊拉克政府：維安部隊失控「瞄準頭胸」射殺149名示威者

百大宗教領袖！印度靈修大師逃漏稅23億　40棟房搜出90kg黃金、千萬現金

NBA球迷穿黑T進場觀賽！　歐尼爾賽前力挺言論自由：莫雷是對的

4檢警秘密抵港！將協商依慣例空橋「巧遇」陳同佳再返台受審

店家裝飯用秤的！女客開蓋喝豬腸湯「每段不到1cm」傻眼　小氣or嚴謹網吵翻

【廣編】堅果、藜麥強強聯手　萬歲牌堅果飲營養健康更美味

「戶戶送」無照違法外送！　公路總局稽查開出首張50萬元罰單

「牆外的天空」收容人自製影片藏滿滿洋蔥　盼社會再給一次機會

搶救零售旅遊餐飲運輸業！　港府砸78億推新一輪紓困措施

議員要求副發言人歸建　柯文哲反嗆：發言超越三權分立界線

2020財政預算案吸引外資　資誠：台ICT前進大馬好時機

鐵道局工程出包「球員兼裁判！」　林佳龍坦承：內部制度不完整

雙B、保時捷淡水新市鎮狂飆競速　警攔下狂開8罰單12萬餘元

孕妹幫指揮倒車！下秒遭撞慘死 「腹中兒也沒了」…姐姐哭喊：救命

國際熱門新聞

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

游泳遭鯊魚襲　女左胸雙手被扯下

35歲華裔畫家自殺　藝術界哀悼

愛貓被殺！她用鐵鎚打爆室友腦袋

金融時報：中國考慮撤換林鄭月娥

男被炒魷魚不喪志　8年後翻身變富豪

加拿大華裔男子成「亞洲新毒王」　年撈千億全球通緝中！

她算塔羅牌測劈腿　「連翻2張皇后」男友爆氣動粗

噁男偷拍比基尼女　竟針孔藏寶特瓶

野火快燒到豪宅區　一度發撤離令

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

保姆到職1年就懷孕　天真雇主竟不知嬰兒爹是自己兒

更多熱門

相關新聞

超Q姊妹泡澡玩水　在浴缸玩「條狀物」爸爸傻眼

超Q姊妹泡澡玩水　在浴缸玩「條狀物」爸爸傻眼

爸爸陪年幼子女一起玩水，光想到這畫面就覺得幸福溫馨，殊不知，小朋友總會給予「驚喜」。台北市一名爸爸陪一對女兒在浴室和樂融融地泡澡，其中一隻小天使因泡澡帶來的舒適感受，決定順勢解放…拉出完整的條狀物，爸爸驚聲尖叫。另一隻小天使還拿著小碗嘗試去撈，畫面逗樂網友。

求自願自殺者　她遭塞壓縮袋慘死

求自願自殺者　她遭塞壓縮袋慘死

渣父性侵2幼女超過千次　判刑6856年

渣父性侵2幼女超過千次　判刑6856年

水庫爽釣魚…他下秒釣起「5歲男童屍體」！

水庫爽釣魚…他下秒釣起「5歲男童屍體」！

女兒面前被殺！婦浴血喊「不想死」

女兒面前被殺！婦浴血喊「不想死」

關鍵字：

兇殺姊妹

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

小禎爆同居「CEO天菜新歡」！逼李進良簽字斷12年婚

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

產後爆肥40kg被老公嫌！她怒離婚逆轉人生

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

殯儀館辦婚禮！　新郎忍淚畫面超虐心

小禎談判離婚卡了6年！開出「分手3條件」李進良全拒絕

深夜疊起枕頭山！合法夫妻血淚懺悔：像偷情

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

路邊驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」影瘋傳

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出跟著輕生

功夫廟貓「折手擠屋簷」曬日光浴

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

李國毅「泰山望族貴公子」身分起底！

快訊／母客廳收東西　4歲兒臥室跑跳墜11樓不治

更多

最夯影音

更多
金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾

金鍾國.李光洙不准笑「狂賞對方巴掌」　最強魔王現身...笑倒在地打滾
寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

威爾史密斯超嗨：台北讓我美夢成真　神模仿李安發飆「那是我愛上他的瞬間」

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

八仙塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐 出庭竟嗆記者：不覺得很鬧嗎？

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

林予晞「女上男下」挑逗修杰楷！　脫衣激吻攻勢...喚醒他心中的野獸＞／／＜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面